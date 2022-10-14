Beşiktaş'ın en fazla tartışılan ismi Dele Alli… İngiliz Milli Takımı'nın yıldızının takıma herhangi bir katkı vermemesi tartışmaların merkezinde.



Dele Alli'yi bonservisini elinde bulunduran Everton da istemiyor. Bu yüzden İngiliz ekibi Beşiktaş'ın Alli'nin bonservisini almasını bekliyor.



Alli'nin sözleşmesinde "Ocak 2023'te bonservisinin alınması durumunda 6 milyon Euro, Haziran 2023'e ertelenmesi halinde ise 8 milyon Euro olur" maddesi yer alıyor.



KAZANCI: "ŞU AN ÇOK ERKEN"



Ceyhun Kazancı; "Devre arasında satın alma opsiyonu kullanılacak oyuncular için konuşmak adına şu anda daha çok erken" derken Alli için kısa dönemde herhangi bir hamle yapılmayacağını işaret etti.



EVERTON İNDİRİME HAZIR



Bu arada Beşiktaş isterse Everton'ın Dele Ali'nin bonservisinde indirim yapmaya hazır olduğu 6 değil 4 milyon euro'ya bırakmaya hazır olduğu iddia edildi.



