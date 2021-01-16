Everton, Bayern'den Lewandowski'nin yedeğini alıyor

Premier Lig'de yaptığı transferlerle zirveye oynayan Everton yeni bir transfere hazırlanıyor.



Everton'un Bayern Münih'te yıldızını parlatan ancak Lewandowski'nin yedeği konumunda bulunan 19 yaşındaki Hollandalı santrafor Joshua Zirkzee'nin transferi için her konuda anlaşma sağlandığı kaydedildi. Hollandalı oyuncunun kiralık transferi için anlaşmaların tamamlandığı ve satın alma opsiyonuyla bu transferin yakın zamanda resmiyete kavuşması bekleniyor.



Zirkzee transferinin gerçekleşmesi halinde Cenk Tosun'un takımı Everton'da santrafor sayısı 4'e yükselecek. Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un bu transferin gerçekleşmesi halinde Ocak ayı içerisinde transfer yapabileceği konuşuluyor.



2018 yılında Feyenoord altyapısından Bayern'e transfer olan Zirkzee bu sezon Bundesliga'da 3 maça çıktı anak gol sevinci yaşayamadı. Geçen sezon A Takım kadrosunda yer alan 19 yaşındaki isim, çıktığı 9 Bundesliga maçında 4 gol kaydetmişti.



