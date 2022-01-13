Everton, Anwar El Ghazi'yi kiraladı

Everton, Anwar El Ghazi'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; evertonfc.com
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Everton, Anwar El Ghazi'yi kiraladı
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13 Ocak 2022 21:06
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Hollandalı kanat oyuncusu Anwar El Ghazi'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aston Villa forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Bu sezon Aston Villa'da tüm kulvarlarda 12 maça çıkan El Ghazi, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

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