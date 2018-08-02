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Everton, 4 oyuncuyu kadro dışı bıraktı!

Everton Menajeri Marco Silva'nın Kevin Mirallas, Nikola Vlasic, Cuco Martina ve Ashley Williams'ı kadro dışı bıraktığı öne sürüldü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Everton, 4 oyuncuyu kadro dışı bıraktı!
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02 Ağustos 2018 15:02
Everton Menajeri Marco Silva, kadrosunda düşünmediği dört oyuncusunu kadro dışı bıraktı.

The Times'ta yer alan haberde; Marco Silva'nın oyuncuları as takımla aynı anda antrenman yapamayacakları ve rezerv takımla çalışmalarını sürdürebilecekleri konusunda bilgilendirdiği belirtildi.

Bu oyuncuların uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kevin Mirallas, stoper Cuco Martinas, Hırvat 10 numara Nikola Vlasic olduğu, dördüncü isminse Stoke City'e gitmek üzere olan Ashley Williams olduğu yazıldı.

Everton kulübü yetkililerinin de oyuncunun menajerlerini çağırdığı ve kendilerine kulüp bulmasını istedikleri bilgisi verildi.

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