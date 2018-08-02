Everton Menajeri Marco Silva, kadrosunda düşünmediği dört oyuncusunu kadro dışı bıraktı.The Times'ta yer alan haberde; Marco Silva'nın oyuncuları as takımla aynı anda antrenman yapamayacakları ve rezerv takımla çalışmalarını sürdürebilecekleri konusunda bilgilendirdiği belirtildi.Bu oyuncuların uzun süre Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kevin Mirallas, stoper Cuco Martinas, Hırvat 10 numara Nikola Vlasic olduğu, dördüncü isminse Stoke City'e gitmek üzere olan Ashley Williams olduğu yazıldı.Everton kulübü yetkililerinin de oyuncunun menajerlerini çağırdığı ve kendilerine kulüp bulmasını istedikleri bilgisi verildi.