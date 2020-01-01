Eversley: "Donovan ile, oyuncularda hızlı bir değişim göreceksiniz"

Chicago Bulls genel menajeri Marc Eversley, koç Billy Donovan'ın işe alınmasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.



Bulls, yaz aylarında ön ofis ve koçluk personelini tamamen elden geçirmişti. Başkan Arturas Karnisovas ve genel menajer Eversley, eski koç Jim Boylen ile yolları ayırdıktan sonra, Donovan'ı başantrenör olarak işe alma kararı almışlardı.



Eversley, Chicago Tribune'e Donovan'ın Bulls'un genç çekirdeğine liderlik ve kazanma üzerine bir zihniyet getireceğini söyledi:



"Bu oyuncuların ortaya koydukları açısından hızlı bir değişim göreceksiniz. Bu da, spor salonuna farklı bir ses getiren bir Billy Donovan'ı almamızla oldu. O beraberinde kazanmayı, liderliği ve oyuncu gelişimini getiriyor.



Ve bu sesi işin başına koyduğunuzda, oyuncularımızın gelişeceğini düşünüyorum. Hemen olup olmayacağını bilmiyorum ama gelişecekler. Bu takımın yeteneği, 22 galibiyetli bir takımdan daha iyi. Düzeltip küçük şeyler yaparsak, bazı olumlu sonuçlar göreceğiz."



Bulls, geçen sezonu ligdeki en kötü derecelerden biriyle tamamlamış ve genç çekirdeği Zach LaVine, Coby White, Lauri Markkanen ve Wendell Carter Jr.'a ekleyebilecekleri bir lotarya seçimini daha garantilemişti.



