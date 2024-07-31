Chicago Bulls genel menajeri Marc Eversley, takımın DeMar DeRozan'ın Sacramento Kings'e katılmasına izin verme kararına açıklık getirdi.



Bulls, kadro oluşturma stratejisinde bir değişikliğe giderek bu yaz Alex Caruso ve Andre Drummond gibi deneyimli oyuncuları göndermek gibi büyük hamleler yapmıştı. Bu süreçte üç sene takımda forma giymiş olan DeRozan da ayrılanlar arasına katılmıştı.



Eversley, yollarını ayırma sebebini açıkladığı DeRozan'a olan sevgisini şu sözlerle dile getirdi:



"DeMar'ı çok seviyorum. Son üç yıldır organizasyonumuz için harika işler yaptı. Ancak, bizim onun ileride aradığı şeyi sunabilecek bir konumda olduğumuzu düşünmüyorum. O şampiyonluk istiyor ve bunu sonuna kadar hak ediyor. Ve bizler de doğrusu şu anda öyle bir durumda değiliz. Onu bırakmak ne kadar acı verici olsa da, kendisi adına son derece mutluyum."



DeRozan, Bulls'ta toplamda yalnızca 17 maç kaçırdığı üç sene boyunca 25,5 sayı, 4,7 ribaund ve 5,1 asist ortalamaları yakalamış ve takımı 2022'de playofflara taşımıştı.





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