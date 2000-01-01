Eversley: "Bulls'daki herkesi zaman içinde değerlendireceğim"

Yeni Chicago Bulls genel menajeri Marc Eversley, koç Jim Boylen'ın geleceği hakkında henüz bir karar vermediğini ve sezon askıya alınırken tüm personel ve koçları değerlendireceğini söyledi.



Eversley, şu açıklamaları yaptı:



"Gerçekten çok erken. Koç Boylen ve ben, haftanın başında, pozisyonu kabul ettiğim için beni tebrik etmek adına bir telefon görüşmesi yapmıştık. Tıpkı personelimizdeki her durum gibi, herkesi değerlendirmek için zamanımızı kullanacağız. Sadece oyuncular ve antrenörler değil, aynı zamanda ön bürodaki insanlar için de."



Bu haftanın başlarında, Bulls'un Boylen'la yolları ayırması durumunda, Adrian Griffin ve Ime Udoka'nın ön adaylar olduğu bildirilmişti.



Eversley, personel ile yüz yüze görüşünceye kadar değişiklik yapmayacağını da sözlerine ekledi.



"Chicago'daki herkese, onlarla yüz yüze görüşmeyi borçluyuz. Oyuncuları antrenman ve maç ortamlarında, personelimizi de aynı ortamlarda görerek değerlendirmeyi borçluyuz."



