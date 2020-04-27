Everest Dağı nerededir? Everest filmi konusu gerçek mi?

Everest Dağı'nda 1996 yılında yaşanmış bir facianın anlatıldığı film, sinema eleştirmenleri tarafından da iyi notlar almıştır. Everest filminin Imdb puanı da 7,1'dir.Dünya'nın en yüksek dağının zirvesine ulaşma çabası etrafındaki çabasından ilham alan Everest, insanlığın karşılaştığı en sert kar fırtınalarından biriyle sınırlarının ötesinde zorlanan iki farklı seferin şaşırtıcı yolculuğunu anlatıyor. Hayat boyu süren tutkuları nefes kesen bir yaşam mücadelesine dönüşürken gezegenin en acımasız doğa gücüyle azimleri sınanan dağcılar, imkânsıza yakın engellerle karşılaşacaklar.Everest filminin oyuncu kadrosunda; Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes, Robin Wright, Emily Watson, Michael Kelly ve Keira Knightley yer alıyor.Everest filmi çekimleri tabi ki Everest'te yapılmadı. Böyle bir imkan şu an için bulunmuyor. Ancak Everest'in bulunduğu Nepal'de çekimler yapıldı. Everest'in çekimleri, Nepal'de, Everest'in uzantılarında, İtalyan Alplerinde, Roma'daki Cinecittà ve İngiltere'deki Pinewood Stüdyoları'nda çekildi. Evet çekimler dağın tepesinde değil, tepe görüntüleri stüdyoda yeşil perdenin önünde çekilmiştir.Dünyanın zirve noktası olarak kabul edilen ve zirvesi 8.848 metrede bulunan Everest, Nepal ile Çin ülkelerinin sınırında yer almaktadır.28 derece kuzey enlemi ve 87 derece doğu boylamı ile geometrik konumu ifade edilebilecek olan Everest Dağı sahip olduğu Dünya'nın en yüksek dağı unvanı sayesinde oldukça meşhur ve dağcıları cezbediyor.Zirveye ilk ayak basma işlemi 26 Mayıs 1953 tarihinde İngiliz Kraliyet Coğrafya Derneği tarafından oluşturulan ekip ile oksijenli tüp desteği sayesinde gerçekleşmiştir.