Ever Banega, Sevilla ile son bir maça çıkmak istiyor

İspanyol Sevilla takımının formasını giyen ve sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Ever Banega, takımıyla son bir kez maça çıkmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler
Ever Banega, Sevilla ile son bir maça çıkmak istiyor
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25 Haziran 2020 15:33
Sevilla'nın orta saha oyuncusu Ever Banega'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 Temmuz'dan itibaren Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ın oyuncusu olacak.

Tecrübeli orta saha teknik direktör Lopetegui ve takım arkadaşlarıyla son bir resmi maça çıktıktan sonra takımdan ayrılmak istiyor.

Suudi Arabistan ekibine 3 yıllık imza atan Banega, Avrupa Ligi'ndeki Roma karşılaşmasının ardından takımına veda etmek istiyor.

Söz konusu AS Roma-Sevilla Avrupa Ligi Son 16 turu maçı Ağustos ayında oynanacak.



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