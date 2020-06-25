Ever Banega, Sevilla ile son bir maça çıkmak istiyor

Sevilla'nın orta saha oyuncusu Ever Banega'nın sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 Temmuz'dan itibaren Suudi Arabistan takımı Al-Shabab'ın oyuncusu olacak.
Tecrübeli orta saha teknik direktör Lopetegui ve takım arkadaşlarıyla son bir resmi maça çıktıktan sonra takımdan ayrılmak istiyor.
Suudi Arabistan ekibine 3 yıllık imza atan Banega, Avrupa Ligi'ndeki Roma karşılaşmasının ardından takımına veda etmek istiyor.
Söz konusu AS Roma-Sevilla Avrupa Ligi Son 16 turu maçı Ağustos ayında oynanacak.
Tecrübeli orta saha teknik direktör Lopetegui ve takım arkadaşlarıyla son bir resmi maça çıktıktan sonra takımdan ayrılmak istiyor.
Suudi Arabistan ekibine 3 yıllık imza atan Banega, Avrupa Ligi'ndeki Roma karşılaşmasının ardından takımına veda etmek istiyor.
Söz konusu AS Roma-Sevilla Avrupa Ligi Son 16 turu maçı Ağustos ayında oynanacak.