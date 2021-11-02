Evde taş kadayıf nasıl yapılır? Evde arap kadayıfı tarifi

Lezzetli tatlılardan taş kadayıf olarak da bilinen arap kadayıfı olarak tatlıyı evde yapabileceğiniz tarifler bulunuyor. Bu tatlıyı yapmak için arap kadayıfı yapılışı, taş kadayıf tatlısı nasıl yapılır? taş kadayıf tatlısı hazırlanışı, taş kadayıfı nasıl yapabiliriz, arap kadayıfını nasıl yapabiliriz seçenekleri için araştırmalara cevap olacak cevapları bir araya getirdik2,5 su bardağı su2 su bardağı toz şeker1/4 adet limon1 su bardağı ılık süt1 su bardağı su1,5 su bardağı un1 tatlı kaşığı kuru maya1 tatlı kaşığı toz şeker1 çay kaşığı tuz150 gram iri kıyılmış ceviz içi3/4 su bardağı sıvı yağ2 yemek kaşığı ince çekilmiş antep fıstığı50 gram kaymak1. Şerbetinizin ılık, tatlınızın sıcak olması gerektiği için öncelikle şerbet yaparak işe koyulun.2. Bir tencereye suyu ve şekeri ilave edip güzelce karıştırın ve tencereyi ocağa koyun. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve 10 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya bırakın.3. 10 dakikanın sonunda limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatıp altını kapatın.Şerbetin soğuması için oda sıcaklığında biraz ılındıktan sonra buzdolabına alabilirsiniz.4. Derin bir kaba ılıklaştırdığınız sütü, suyu, şeker, tuz ve kuru mayayı ekleyip karıştırın. Ardından unu ilave edin ve bir mikser yardımıyla 5 dakika boyunca çırpın.5. Tamamen homojen bir karışım elde etmiş olmanız önemli. Hazırladığınız karışımın üzerine bir poşet geçirin ve sıcak bir yerde yaklaşık 30 dakika kadar mayalanmaya bırakın.6. Hamur kabarıp, göz göz olduğunda mayalanma işlemi tamamlanmış demektir.7. Yapışmaz tabanlı bir tavayı ocağa alın ve içerisine hiç yağ koymayın. Tavayı ocakta iyice ısıttıktan sonra, her seferinde birer kepçe olacak şekilde tavaya alın ve sadece alt tarafını pişirin.8. Üstte kalan tarafında ıslaklık kalmadığı zaman minik yuvarlak hamurlarınızı ocaktan alıp, bir kenara ayırın.9. Tüm hamuru bu şekilde hazırladıktan sonra, hamurun pişirmediğiniz kısmına ceviz içi koyun ve yarım ay şeklinde hamuru kapatın. Kenarlarına iyice bastırıp yapışmasını sağlayın.10. Derin bir kızartma tenceresine bolca ayçiçek yağı koyun ve iyice kızdırın. Yağ kızdıktan sonra kadayıfları kızartmaya başlayın. Bu arada şerbetiniz de soğumuş olarak yanınızda olsun.11. Kızarttığınız kadayıfları yağdan alıp direkt soğuk şerbetin içine atın. Bu şekilde tüm kadayıfları kızartıp şerbete atın. Kadayıflar şerbetin içinde yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra servise hazır hale geliyorlar. Üzerine kaymak ve Antep fıstığı ile servis edin.Öncelikle bir kaba şerbet malzemelerimizi yani su ve toz şekeri koyup yaklaşık 10 dakika kaynatıyoruz daha sonra 2-3 damla limon suyunu ekledikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Şerbeti soğuk olarak kullanacağımız için bir kenara alıp soğuması için bekletiyoruz. Daha sonra cevizleri sarımsak döveceğinde eziyoruz ve içine 1 çay bardağı toz şeker ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Yassı kadayıfları alıp içine şekerle harmanladığımız cevizden koyuyoruz ve poğaça şeklinde kapatıyoruz ve kenarlarını açılmaması için parmaklarımızla iyice eziyoruz. Bu aşamadan sonra kadayıfları yumurta ve yağ karışımına bulayarak kızgın yağda pişiriyoruz. İyice kızarttıktan sonra kadayıfları soğuk şerbetimize batırıp servis tabaklarına alabilirsiniz.