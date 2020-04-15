"Evde otururken Beşiktaş'a transferimi öğrendim"

Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç kalecisi Utku Yuvakuran transferinin hikayesini paylaştı.

'Evde otururken Beşiktaş'a transferimi öğrendim'
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15 Nisan 2020 08:04
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç kalecisi Utku Yuvakuran, kulübün Instagram hesabına açıklamalarda bulundu.

Kara Kartal'a 2016 yılında Beylerbeyi'nden transfer olma hikayesini anlatan Utku, "Beylerbeyi'nde oynarken Tamer Tuna hoca, bir maçımı izlemeye gelecekti. Evde otururken Twitter'da kulübümüzün, "Utku Beşiktaş'ta" paylaşımını gördüm. Menajerimle daha konuşmamıştım. Daha sonra menajerim aradı, imza atılacağını söyledi. O anki heyecanımı anlatamam. Bir an önce gidip takımı görüp Şenol hoca ile tanışmak istedim" dedi



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