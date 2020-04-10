Evde maske nasıl yapılır (YouTube) - Corona virüsü için evde maske yapmak mümkün!

Son dakika haberine göre; Dünya corona virüsü pençesinde kıvranıyor. Bu felaket günlerinde insanların en çok merak ettiği şeylerden biri de maskenin koruyucu olup olmadığı... Tabii bu süreçte dünyada ciddi ölçüde bir maske kıtlığı da yaşanıyor. Hâl böyle olunca da sosyal medyada pratik maske yapma yöntemlerine ilişkin video bolluğu dikkat çekiyor. Örneğin; elektrik süpürgesi poşeti ve tişörtten kolaylıkla maske yapabilirsiniz. Ancak ev-yapımı bu maskelerin koruyucu özelliği N95 tıbbi maskelerle kıyaslanabilecek gibi değil...

10 Nisan 2020 15:50
Evde maske nasıl yapılır (YouTube) - Corona virüsü için evde maske yapmak mümkün!
N95 tipi tıbbi maskeler, kalın, sıkı pamuklu materyalden yapılıyor ve yüze oturuyor. Bu tip maskeler havada uçuşan partiküllerin yüzde 95'ini durdurabiliyor.
İngiltere kamu sağlığı kurumu Public Heath England, İngilizlere hastane gibi ortamlar dışında maske takılmasını tavsiye etmiyor. Fakat ev-yapımı maskelerin corona pandemisiyle mücadelede etkili olabileceğini düşünmek için önümüzde bazı iyi örnekler bulunuyor. Bu tip maskeler virüsü büyük ölçüde kontrol altına alabilmiş Hong Kong, Moğolistan ve Güney Kore gibi ülke ve bölgelerde kullanılıyor.

EVDE MASKE NASIL YAPILIR? İZLEYİN



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de hastalığı olmayanlara maske takma tavsiyesinde bulunmuyordu. Fakat Hong Kong'da maskenin virüsle mücadelede etkili olabileceğine dair bazı kanıtlar nedeniyle DSÖ'nün bu yaklaşımında değişikliğe gitmesi bekleniyor.



 Corona virüsü maskesi fiyatları ne kadar? Tıbbi maske corona virüsünden korur mu?

Corona virüsü son durum...Dünyaya diz çöktüren koronavirüs nedeniyle bugüne dek 4 bin 200'den den fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünya çapında neredeyse 120 bin kişiye bulaşan virüs, İtalya'yı gerçek bir kaos ülkesine çevirdi. Avrupa'da salgından en kötü etkilenen ülke olan İtalya'da 60 milyon insan karantinada. Virüs şu an dünyada Türkiye dahil 118 ülkeye yayılmış durumda. ABD'de New York yakınlarında virüsle mücadele için 'karantina bölgesi' oluşturuldu. İngiltere'de ise Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Endonezya'da ilk kez bir hasta virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

TIBBI MASKE NEDİR?

N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. N95 ismine sahip pek çok maske filtrasyon özelliği yüksek olması ve solunumun kolay yapılması özelliğiyle tercih ediliyor.

TIBBI MASKE CORONA VİRÜSÜNDEN KORUR MU?

Virüslerin boyutları 3 mikron ebatlarındadır. Bundan ötürü normal özellikteki tıbbı ağız ve burun maskeleri herhangi bir hastalıktan ya da virüsten tam anlamıyla koruma sağlamıyor olsa da hastalık yaşayan kimselerin bu maskeleri takıyor olması virüslerin bulaşmasını önemli oranda Sıradan maskelerin virüslere karşı koruma olasılığı yüzde 30 olarak belirtiliyor.

Cerrahi özelliği olan maskelerde dahi korunma olasılığı ancak yüzde 70'e ulaşıyor. Sağlık çalışanlarının kullandığı ağız ve burun maskeleri önerilmektedir. Virüse karşı koruma özelliği olan maskelerin özel filtreleri bulunmaktadır ve bu maskeler özel gözlüklerle kullanılmalıdır.

Korona virüse karşı korunmak için cerrahi maskelerin alınması tavsiye edilmektedir.

TIBBİ MASKE FİYATLARI NE KADAR?

N95 model maskelerin fiyatları satıldığı yerlere göre farklılık göstermektedir. Bazı e-alışveriş sitelerinde 30 Türk Lirası fiyatla satılırken, Maskenin model, kalite, marka ve filtre özelliklerine göre 350 Türk Lirası fiyata kadar ulaştığı görülüyor

Diğer Haberler

Mesut Özil'den itiraflar Arsenal

Mesut Özil'den itiraflar
Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır Gündem

Eczane maske başvurusu nasıl yapılır, bedava maske hangi eczaneden alınır
Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden maske nasıl alınır, başvuru nasıl yapılır?
Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır? Gündem

Eczaneden bedava maske başvurusu nasıl yapılır?
SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır? Gündem

SON DAKİKA: Eczaneden ücretsiz (bedava) maske nasıl alınır?
FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi Futbol

FIFPro'dan Astra Giurgiu'ya maaş indirimi eleştirisi
Alef dizisi izle, Blu TV nasıl izlenir? Blu TV ne kadar, kaç para? Gündem

Alef dizisi izle, Blu TV nasıl izlenir? Blu TV ne kadar, kaç para?
Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon? Gündem

Alef dizisi oyuncu kadrosu! Alef dizisi konusu ne? Kaç sezon?
Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır? Gündem

Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi, Koronavirüs testi evde nasıl yapılır?
Daha fazla göster
1

Infantino: "Hiçbir maç, turnuva ve lig, insan hayatını riske atmaya değmez"
2

Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? İşte yanıtı
3

Koronavirüsün ardından şimdi de çekirge endişesi
4

Türkiye'den İngiltere'ye yardım!
5

Top sektirirken az daha sakatlanıyordu
6

Şov yaparken evin camını kırdı
7

Göztepe'de antrenmanlar 20 Nisan'da başlayacak
8

Gençlik Merkezleri'nde "koruyucu maske" üretimi devam ediyor
9

Yasir Subaşı, koronavirüs günlerinde evdeki çalışmalarını anlattı
10

Tekvando Milli Takımı sporcularından "Evde kal" çağrısı
yukarı ok