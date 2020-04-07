Evde Kal Gökkuşağı resmi nasıl çiziliyor, gökkuşağı resmi boyama nedir?

Gökkuşağı resmi tüm çocuklar çiziyor! İstanbul Modern tüm çocukları Sarkis'in "Gökkuşak" adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşaklarını çizmeye davet ediyor. Çocukların evde kaldığı bu günlerde çizeceği umudun simgesi gökkuşağı resimlerinin fotoğrafları, müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

07 Nisan 2020 07:47
Evde Kal Gökkuşağı resmi nasıl çiziliyor, gökkuşağı resmi boyama nedir?
Korona virüs tedbirleri dolayısıyla okulları 30 Nisan'a kadar kapalı kalacak çocuklar, virüs tehdidine karşı aileleri ile birlikte evlerinde kalarak hastalığın kendilerine bulaşmasını engellemeye çalışıyor. Yurt dışında başlatılan akıma uyan çocuklar ellerine aldıkları boyalar ile kağıda çizdikleri birbirinden güzel gökkuşağı resimlerini camlarına asıyor.
Her çocuk, camına astığı resim ile, evde kalanın sadece kendisi olmadığını ve yalnız olmadığını gösterirken, içinde bulunulan bu stresli durumu gökkuşağının birbirinden güzel renkleri ile renklendirip görenlere umut veriyor. Aynı zamanda gökkuşaklarının altına yazdıkları "evde kal" yazıları ile görenlere, evlerinde bulunmaları konusunda mesaj veriyor.

İstanbul Modern, sanatı evden çıkmadan deneyimleyebilmeniz için çocukları aileleriyle birlikte keyifli bir etkinliğe çağırıyor. İngiltere'de başlayan gökkuşağı çizip pencereye asma etkinliğini Türkiye'de İstanbul Modern başlatıyor.

Pencerelerden sokağa umut yansıyacak

Müze, çocukları Sarkis'in "Gökkuşak" adlı yapıtından ilham alarak kendi gökkuşağını çizip evlerinin penceresine yapıştırmaya davet ediyor. Çocuklar gökkuşağı resimleriyle doğanın bir mucizesini sokağa taşıyarak görenlere ümit veriyor.

İstanbul Modern, ailelerden gelen fotoğrafları müzenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Etkinlikle hepimizin evlere kapandığı bu günlerde sokağa yansıyacak gökkuşağı resimleri aracılığıyla umut aşılanması amaçlanıyor.

 






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