Evde ekmek nasıl yapılır, ekmek tarifi (YouTube videolu ekmek tarifi izle)

Evde klasik ve köy ekmeği nasıl yapılır? Ekmek yapımı için gerekli olan malzemeler nelerdir? Sabah.com.tr olarak tüm bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. İşte evde sağlıklı klasik ve köy ekmeği tarifi…Corona virüs salgınının etkilerini ülke olarak hissettiğimiz şu günlerde, evde ekmek yapımı da son derece artmış durumda bulunuyor. Bu süreçte dışarıdan ekmek almak istemeyen insanlar, evde kendi imkânları ile hazırlamak için evde ekmek tarifleri araştırması gerçekleştiriyor. Özellikle tereyağı ile inanılmaz bir lezzete kavuşan köy ekmekleri oldukça besleyici olan yönüyle öne çıkıyor.

10 Nisan 2020 15:50
Evde ekmek nasıl yapılır, ekmek tarifi (YouTube videolu ekmek tarifi izle)
Türkiye'de corona virüsü salgınının etkilerini arttırdığı şu günlerde pek çok kişi evde ekmek tarifi araştırmaları yapıyor. Temizlik ve hijyenin son derece önemli olduğu şu zamanlarda insanlar dışarıda ne şartlar altında yapıldığı bilinmeyen ekmekleri tüketmekten kaçınıyor. Durum böyle olunca vatandaşlar, 'Evde klasik ve köy ekmeği nasıl yapılır?' araştırmasını gerçekleştiriyor. Oldukça besleyici olan köy ekmeği tarifi un, yaş maya, tuz, zeytinyağı gibi malzemelerle hazırlanmaktadır. Haberimizin içerisinden 'evde klasik ve köy ekmeği tarifini' bulabilirsiniz…
KÖY EKMEĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

4 su bardağı un
1.5 su bardağı ılık su
1 tatlı kaşığı tuz
½ paket yaş maya
1 yemek kaşığı zeytinyağı

KÖY EKMEĞİ TARİFİ YAPIMI

  1. Geniş bir kapta maya ve suyu karıştırın.
  2. Unu ve tuzu ekleyip yoğurmaya başlayın.
  3. En son üzerine zeytinyağı ekleyin ve hamuru güzelce yoğurun.
  4. Üzerini nemli bir bezle kapattığınız hamuru, yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.
  5. Son kez hamuru katlaya katlaya yoğurun.
  6. Geniş bir tencereye un serpin ve hamuru alın. Tencerenin kapağını kapatıp yarım saat kadar mayalandırın.
  7. Hamurun üzerine un serpin ve hamurun üzerine bıçak yardımıyla derin bir çizik atın.
  8. Fırına bir kase su koyun. Mayalanan hamuru 250 derece fırında 20 dakika kapağı kapalı pişirin.
  9. Ardından fırın kapağını açıp 200 derecede 15 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.
  10. Sağlıklı köy ekmeğiniz hazır. Afiyet olsun…
KÖY EKMEĞİ TARİFİ KAÇ KALORİ?

Köy ekmeği tarifi 100 gramda ortalama 235 kalori içerir. 100 gram ekmekte 47.14 gram karbonhidrat, 4.11 gram yağ, 9.13 gram protein bulunur. Alınan 236 kalorinin %72'si karbonhidratlardan, %14'ü yağlardan ve %14'ü proteinlerden gelir. Karbonhidratların %18'ini lif oluşturur.


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