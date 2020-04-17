Evde bazlama nasıl yapılır tarifi, bazlama için gerekli malzemeler (YouTube Videolu izle)











Haftasonu kahvaltılarında sofranızın kralı olan bazlamayı evde yapabilmeniz için tarifler sayesinde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Evde bazlama tarifi sofralarda üzerine tereyağ sürerek de hatta çorbanızın yanında yardımcı yiyecek olarak çok lezzetli bir hal alabilir öğünleriniz. Sadece dikkat etmeniz gereken bir kaç adımda bazlamanızı kendiniz yapabilir ve sofranıza koyabilirsiniz. İşte başlıyoruz...Bir yemek kaşığı instant mayaBir büyük boy yumurtaBir çay kaşığı toz şeker50 gram tereyağı (oda sıcaklığında, yumuşak)Bir çay kaşığı tuz3/4 su bardağı ılık su2,5 su bardağı unUnu ve instant mayayı karıştırın.Yumurta, toz şeker, tereyağı ve tuzu ekleyin.Suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın ve yumuşak bir hamur haline gelene kadar yoğurun.Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparararak yuvarlayın ve hafifçe un serpilmiş tepsiye dizin.Üzerine bir bez örterek 20 dakika mayalandırın.Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın.Bezeleri elinizle hafifçe bastırarak tavaya koyun.Altını ve üstünü 3'er dakika pişirin ve servis tabağına alın.