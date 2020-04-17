Evde bazlama nasıl yapılır tarifi, bazlama için gerekli malzemeler (YouTube Videolu izle)

Doğru malzemeler bazlama yapmanızı sağlayabilir. Bazlama tarifi almak için kalem ve kağıdınızı yanınıza alın ve sizin için sayfalarımıza taşıdığımız evinizde yapabileceğiniz en güzel ve doğru bazlama yapımını okuyabilirsiniz.

17 Nisan 2020 15:39
Evde bazlama nasıl yapılır tarifi, bazlama için gerekli malzemeler (YouTube Videolu izle)
Haftasonu kahvaltılarında sofranızın kralı olan bazlamayı evde yapabilmeniz için tarifler sayesinde bunu gerçekleştirebilirsiniz. Evde bazlama tarifi sofralarda üzerine tereyağ sürerek de hatta çorbanızın yanında yardımcı yiyecek olarak çok lezzetli bir hal alabilir öğünleriniz. Sadece dikkat etmeniz gereken bir kaç adımda bazlamanızı kendiniz yapabilir ve sofranıza koyabilirsiniz. İşte başlıyoruz...
BAZLAMA YAPIMI MALZEMELER VE VİDEOSU

Bir yemek kaşığı instant maya
Bir büyük boy yumurta
Bir çay kaşığı toz şeker
50 gram tereyağı (oda sıcaklığında, yumuşak)
Bir çay kaşığı tuz
3/4 su bardağı ılık su
2,5 su bardağı un

NASIL BAZLAMA YAPILIR İÇİN TARİF

Unu ve instant mayayı karıştırın.
Yumurta, toz şeker, tereyağı ve tuzu ekleyin.
Suyu yavaş yavaş ekleyerek karıştırın ve yumuşak bir hamur haline gelene kadar yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler koparararak yuvarlayın ve hafifçe un serpilmiş tepsiye dizin.
Üzerine bir bez örterek 20 dakika mayalandırın.
Yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın.
Bezeleri elinizle hafifçe bastırarak tavaya koyun.
Altını ve üstünü 3'er dakika pişirin ve servis tabağına alın.






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