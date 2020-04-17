Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası sonuç sorgulama

Devletin evde bakım parası için açıkladığı sorgu sayfası edevlet üzerinde bakabilirsiniz. Maaş yattı mı, evde nakım parası ne zaman yatar ve sonuçlarını sorgulamak için edevlet üzerinden veya sms atarak kontrol edebilirsiniz.

17 Nisan 2020 15:28
Evde bakım parası yattı mı? Evde bakım parası sonuç sorgulama
Evde bakım maaşı, hasta bakıma muhtaç vatandaşlara bakan yakınlarına ödenmektedir. Son gelen haberlere göre 10 Nisan tarihi itibariyle evde bakım maaşları 4 ilde yatırıldı. Vatandaşlar ise evde bakım maaşlarının hangi illere yatırıldığını araştırıyor. İşte 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller...Evde bakım maaşı, hasta bakıma muhtaç vatandaşlara bakan yakınlarına ödenmektedir. Son gelen haberlere göre 10 Nisan tarihi itibariyle evde bakım maaşları 4 ilde yatırıldı. Vatandaşlar ise evde bakım maaşlarının hangi illere yatırıldığını araştırıyor.

EVDE BAKIM PARASI ÖDEMELERİ
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN






Her ay düzenli olarak verilen evde bakım maaşı yatan iller vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bakıma muhtaç, ihtiyacı olan yaşlıların ailelerinin yanında ayrılmamaları amacıyla onlara maddi anlamda destek sağlanmasını amaçlayan evde bakım parası yattı. Nisan ayının ikinci haftasına girmemiz ile birlikte konu ile ilgili araştırmalar sürüyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını merak eden vatandaşlar için evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM PARASI SMS İLE SORGULAMA YATTI MI?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.





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