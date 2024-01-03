Evander için Galatasaray açıklaması

Galatasaray transfer haberleri: MLS ekiplerinde Portland forması giyen Evander için Galatasaray açıklaması geldi. Evander'in Türkiye temsilcisi Erdal Ferin, "Galatasaray, Evander'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelere başladı" şeklinde konuştu.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Evander için Galatasaray açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2024 10:48
Galatasaray'ın orta saha adayları arasında Evander de eklendi.

Sarı-kırmızılı ekipte, sezon başında Tottenham'dan kiralanan Tanguy Ndombele beklentileri karşılayamadı. Sergio Oliveira ise ameliyat oldu ve uzun bir süre daha takıma katılması beklenmiyor. İşte bu noktada dikkat çekici bir iddia geldi. MLS'de Portland forması giyen Evander'in Türkiye temsilcisi Erdal Ferin, "Galatasaray, Evander'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için görüşmelere başladı" dedi. Özgür Sancar'a konuşan Ferin, "Evander'i Beşiktaş da istiyor ama oyuncu, Galatasaray'da forma giymeye sıcak bakıyor" dedi.

BONSERVİSİ 7.5 MİLYON EURO

Evander'in Portland ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki orta saha için ABD ekibi bonservis bedeli olarak 7.5 milyon Euro talep ediyor. Devre arası transfer limitlerini aşmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, Evander'i satın alma opsiyonuyla kiralamanın planlarını yapıyor.

238 MAÇ

Kariyeri boyunca 238 maça çıkan Brezilyalı merkez orta saha 66 gol atıp 44 asistlik performans sergiledi. Brezilyalı futbolcu sağ ayağını kullanıyor.

18 GOL ATTI

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak belirlenen Brezilyalı futbolcu, Portland formasıyla çıktığı 48 maçta 18 gol atıp, 8 asistlik katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery