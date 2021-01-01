Evan Mobley bu gece dönüyor!

Cleveland Cavaliers çaylağı Evan Mobley'nin bu gece Orlando Magic'e karşı oynanacak maçta parkelere dönmesinin beklendiği belirtildi.



Bu yılki NBA Draft'ında üçüncü sıradan seçilmiş olan Mobley, dirsek burkulmasından ötürü 15 Kasım'dan beri kadro dışında ve başlangıçta iki ila dört hafta oynamaması planlanıyordu.



Mobley, çaylaklar arasında maç başına sayı (14.6) ve ribaund (8.0) ortalamalarında ikinci sırada yer alarak, NBA kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı.



Mobley'nin yokluğunda sıkıntı çeken ve bu süreci 0-4 serisiyle tamamlayan Cavs ekibi, kendisinin yokluğunda maç başına 112.5 sayıya izin vermişti. Mobley sahadayken bu miktar 101 sayıydı.



