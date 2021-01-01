Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Evan Mobley bu gece dönüyor!

Cleveland Cavaliers çaylağı Evan Mobley'nin bu gece Orlando Magic'e karşı oynanacak maçta parkelere dönmesinin beklendiği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers çaylağı Evan Mobley'nin bu gece Orlando Magic'e karşı oynanacak maçta parkelere dönmesinin beklendiği belirtildi.

Bu yılki NBA Draft'ında üçüncü sıradan seçilmiş olan Mobley, dirsek burkulmasından ötürü 15 Kasım'dan beri kadro dışında ve başlangıçta iki ila dört hafta oynamaması planlanıyordu.

Mobley, çaylaklar arasında maç başına sayı (14.6) ve ribaund (8.0) ortalamalarında ikinci sırada yer alarak, NBA kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yapmıştı.

Mobley'nin yokluğunda sıkıntı çeken ve bu süreci 0-4 serisiyle tamamlayan Cavs ekibi, kendisinin yokluğunda maç başına 112.5 sayıya izin vermişti. Mobley sahadayken bu miktar 101 sayıydı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal