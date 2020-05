Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan baklava tatlısını sevmeyen yoktur. Ülkemizde 7'den 70 herkesin sevdiği baklava tatlısı çoğu zaman evlerde de yapılmaktadır. Peki ev yapımı baklava nasıl yapılır? Baklava kaç derecede pişirilir? Baklava şerbeti kaç dakika kaynar? Baklava yapımıyla ilgili bilmek istediklerinizi sizler için bu haberde derledik.Geniş bir kaba unu ve kabartma tozunu eleyin. Ardından yumurta, süt, yoğurt, elma sirkesi, tuz ve sıvıyağı ekleyin. Hamuru iyice yoğurun. Hamur şekil aldıktan sonra mermer bir tezgahta hamuru biraz daha yoğurun.Hamuru eşit 20 bezeye bölün. Bezelere yuvarlayın ve üzerlerine nemli bez örtüp 15-20 dakika bekletin. Bezelere tek tek incecik açın. Açtığınız yufkaların birbirine yapışmaması için aralarına nişasta serpin. Yufkaları her katı nişastalı olacak şekilde üst üste koyun.Ufak bir tencerede tereyağını eritin. Yağın üzerinde oluşan beyaz köpükleri alın ve saf yağ elde edin. Her katı yağlayarak on yufkayı tepsiye dizin. Baklavanın iç harcı için dövülmüş 2 su bardağı antep fıstığı ve ¼ çay bardağı şekeri karıştırın. (Üzerini süslemek için sade antep fıstığı tozu da ayırın.)Yufkanın onuncu katına harcı serpin. Yufkaların on katını tekrar yağlayarak dizin. Baklavanın en üst kısmına bolca tereyağı sürün. Tepsinin kenar kısımlarını bir bıçak yardımıyla tepsinin içine doğru ittirin.Baklavanızı istediğiniz şekilde kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 45-50 dakika pişirin.Baklava pişerken şerbeti hazırlayın. Suyu ve şekeri bir tencereye alın, şeker eriyene kadar karıştırın. Şerbet kıvam almaya başlayınca yarım limonun suyunu sıkın. Şerbeti ocaktan alın.Baklava fırından çıkınca ilk sıcağı çıkmış şerbeti baklavanın üzerinde gezdirin ve baklavayı şerbetini çekmesi için beklemeye alın. Baklavaya soğuyunca üzerine antep fıstığı tozu serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsunMalzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Hamuru mermer tezgahta yoğurmanız hamurun daha yumuşak ve kıvamlı olmasını sağlayacaktır. Bezeleri bekletmeniz hamurun yumuşaması ve mayalanmasına yarayacaktır. Bezeleri incecik açmaya özen gösterin, kalın yufkalar sert bir baklava elde etmenize neden olur.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yufkaların üzeri kızarana kadar pişirilir.Baklavanız soğuduktan sonra antep fıstığı tozuyla servis edebilirsiniz. Dilerseniz iç harcı ve üstü için kırılmış fındık ya da ceviz kullanabilirsiniz.Baklava, içerisinde yüksek oranda yağ, şeker, un olduğundan kalorisi yüksek bir tatlıdır. Kilo kontrolü yapanlar ve şeker hastaları sık tüketmemelidir. Baklavanın kullanılan malzemeye göre kalori miktarı değişir. Yaklaşık olarak 90 gr. 1 dilim fıstıklı baklava 296,2 kaloridir.3 Yumurta1 çay bardağı süt1 çay bardağı sıvı yağ1 çay bardağı yoğurt1 paket kabartma tozu1 yemek kaşığı elma sirkesiYaklaşık 5 su bardağı baklavalık unBir fiske tuz5 su bardağı şeker4.5 su bardağı suYarım limon1 su bardağı nişasta250 gr tuzsuz tereyağı