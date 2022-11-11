Ev sahibi Katar'ın kadrosu açıklandı

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar, turnuvada mücadele edecek 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

Ev sahibi Katar'ın kadrosu açıklandı
2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın milli takım aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Felix Sanchez, turnuvada ilk kez boy gösterecek Katar'ın 26 kişilik kadrosunu açıkladı.

A Grubu'nda Hollanda, Senegal ve Ekvador ile mücadele edecek Katar'ın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Saad Al Sheeb, Meshaal Barsham (El Sadd), Yousuf Hassan (El Gharafa)

Defans: Pedro Miguel, Musaab Khidir, Tarek Salman, Khoukhi Boualem, Abdelkarim Hassan (El Sadd), Bassam Al Rawi (El Duhail), Homam Ahmed Al Amin (El Gharafa), Jassim Jabir (El Arabi)

Orta saha: Ali Asad, Mohammed Waad, Salem Al Hajri, Moustafa Tarek Meshaal (El Sadd), Assim Madibo, Karim Boudiaf, Ismaeel Mohammad (El Duhail), Abdulaziz Hatim (El Reyyan)

Forvet: Naif Al Hadhrami (El Reyyan), Ahmed Alaaeldin (El Gharafa), Hassan Al Haydos, Akram Afif (El Sadd), Khalid Muneer (El Wakrah), Almoez Ali, Mohammed Muntari (El Duhail).

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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