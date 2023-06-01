Haber Tarihi: 01 Haziran 2023 17:03 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 17:03

Ev fiyatları düşer mi, düşecek mi, ne zaman düşer 2023?

Depremin hemen ertesi günü ilan sitelerinde 'depreme dayanıklı konut' başlığıyla birçok yeni ilan girildiği görüldü. Fiyatlarının da bir anda arttığı tespit edildi. Deprem öncesi 950 bin lira olan İstanbul'da bir daire 'deprem yönetmeliğine uygun yapı' başlığıyla 1 milyon 150 bin liraya çıktı. Peki gerçekten depremden sonra ev fiyatları ne olur? 99 depreminde ev fiyatları nasıl etkilenmişti?

Ev fiyatları düşer mi, düşecek mi, ne zaman düşer 2023?
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Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandı. Afet bölgelerinden 80 bin 863 kişi tahliye edildi

EV FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Gayrimenkul piyasası bütün diğer yatırım araçlarındaki gibi oynaktır. Altının da, doların da, kısa vadelerde düşüş yaşasa bile genel trendi hep yukarı yönlü olmuştur. Gayrimenkulde de durum farklı değildir.

Mesela deprem gibi gayrimenkul krizi olarak adlandırılabilecek bir süreçte daire fiyatları düşebilir. Ancak o kriz dönemi aşıldığında, dairesini satmayanlar kazançlı çıkacaktır.

Mesela 199 depreminde Avcılar… O dönem bölgede yüzde 50'ye yakın düşüş yaşanmış, konutlar günümüzün rakamlarıyla 40-60 bin TL'den 20-30 bin TL'ye kadar düşmüştü. Ama uzun vadede, yani mesela günümüzde baktığımızda, dolar kuru 6 sıfır atılmış haliyle 0,4 TL idi.

Yani depremden önce bir ev ortalama 10-15 bin dolar, depremden sonra 5-10 bin dolardı.

Aradan geçen zaman binaları eskitti, yıprattı. Buna karşılık değeri dolar bazında deprem öncesine kıyasla 8-10 kat, sonrasına kıyasla 15-20 kat arttı. Bugün bölgedeki eski evler 300-400 bin Tl aralığında. Yani satmayan kazandı.

Türkiye'deki birçok ev depreme dayanaksız olduğundan dolayı bu evler vatandaşlar tarafından tercih edilmeyeceği için deprem sonrası ev fiyaları düşebilir.
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