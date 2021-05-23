Eurovision 2021 kim kazandı? Eurovision kazanan ülke şarkısı hangisi

Dünyanın merakla beklediği Eurovision 2021 şarkı yarışması yapıldı. Yapılan yarışmada İtalya birinci oldu. Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu. Ev sahibi ülke ile birlikte 'Büyük Beşli' tabir edilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale katıldı.Avrupa ülkelerinin katıldığı Eurovision 2021 şarkı yarışması Hollanda'da düzenlendi. 26 ülkenin katıldığı şarkı yarışmasını İtalya kazandı.Güney Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Britanya, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino.Eurovision'da Türkiye'nin kardeş ülkesi Azerbaycan'ın şarkısı çok beğenildi. Oylamada Azerbaycan'ın şarkısı 20. oldu ve Türk müzikseverler büyük üzüntü yaşadı.1. İtalya 5242. Fransa 4993. İsviçre 4324. İzlanda 3785. Ukrayna 3646. Finlandiya 3017. Malta 2558. Litvanya 2209. Rusya 20410. Yunanistan 17011. Bulgaristan 17012. Portekiz 15313. Moldova 11514. İsveç 10915. Sırbistan 10216. Güney Kıbrıs 9417. İsrail 9318. Norveç 7519. Belçika 7420. Azerbaycan 6521. Arnavutluk 5722. San Marino 5023. Hollanda 1124. İspanya 625. Almanya 326. Britanya 0