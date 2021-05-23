Eurovision 2021 Azerbaycan şarkısı izle (MATA HARI), Eurovision sonuçları 2021
Eurovision 2021 Şarkı Yarışması'nı, İtalya "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla temsil eden Maneskin rock grubu kaz. Eurovision 2021 Türkiye katılmadı ve 26 ülke birincilik için şarkılarını söyledi. Yapılan oylama sonunda İtalya Eurovision 2021'i kazandı. İşte detaylar...
Dünyanın merakla beklediği Eurovision 2021 şarkı yarışması yapıldı. Yapılan yarışmada İtalya birinci oldu. Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu. Ev sahibi ülke ile birlikte 'Büyük Beşli' tabir edilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale katıldı.
EUROVISION 2021 KİM KAZANDI?
Avrupa ülkelerinin katıldığı Eurovision 2021 şarkı yarışması Hollanda'da düzenlendi. 26 ülkenin katıldığı şarkı yarışmasını İtalya kazandı.
EUROVISION 2021 1. OLAN ŞARKISI
EUROVISION 2021 ŞARKI YARIŞMASINA KATILAN ÜLKELER
Güney Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Britanya, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino.
EUROVISION AZERBAYCAN ŞARKISI 2021
Eurovision'da Türkiye'nin kardeş ülkesi Azerbaycan'ın şarkısı çok beğenildi. Oylamada Azerbaycan'ın şarkısı 20. oldu ve Türk müzikseverler büyük üzüntü yaşadı.
EUROVISION 2021 HANGİ ÜLKE KAÇ PUAN ALDI?
1. İtalya 524 2. Fransa 499 3. İsviçre 432 4. İzlanda 378 5. Ukrayna 364 6. Finlandiya 301 7. Malta 255 8. Litvanya 220 9. Rusya 204 10. Yunanistan 170 11. Bulgaristan 170 12. Portekiz 153 13. Moldova 115 14. İsveç 109 15. Sırbistan 102 16. Güney Kıbrıs 94 17. İsrail 93 18. Norveç 75 19. Belçika 74 20. Azerbaycan 65 21. Arnavutluk 57 22. San Marino 50 23. Hollanda 11 24. İspanya 6 25. Almanya 3 26. Britanya 0