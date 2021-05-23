Eurovision 2021 Azerbaycan şarkısı izle (MATA HARI), Eurovision sonuçları 2021

Eurovision 2021 Şarkı Yarışması'nı, İtalya "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla temsil eden Maneskin rock grubu kaz. Eurovision 2021 Türkiye katılmadı ve 26 ülke birincilik için şarkılarını söyledi. Yapılan oylama sonunda İtalya Eurovision 2021'i kazandı. İşte detaylar...

23 Mayıs 2021 11:52
Eurovision 2021 Azerbaycan şarkısı izle (MATA HARI), Eurovision sonuçları 2021
Dünyanın merakla beklediği Eurovision 2021 şarkı yarışması yapıldı. Yapılan yarışmada İtalya birinci oldu. Seyircilerin salona girebilmesi için, son 24 saat içinde alınmış negatif test sonucu göstermelerinin zorunlu kılındığı gecede, finalde yarışacak olan 20 ülke belirlenmiş oldu. Ev sahibi ülke ile birlikte 'Büyük Beşli' tabir edilen Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere direkt olarak finale katıldı.
EUROVISION 2021 KİM KAZANDI?

Avrupa ülkelerinin katıldığı Eurovision 2021 şarkı yarışması Hollanda'da düzenlendi. 26 ülkenin katıldığı şarkı yarışmasını İtalya kazandı.

EUROVISION 2021 1. OLAN ŞARKISI

EUROVISION 2021 ŞARKI YARIŞMASINA KATILAN ÜLKELER

Güney Kıbrıs, Arnavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Britanya, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino.

EUROVISION AZERBAYCAN ŞARKISI 2021

Eurovision'da Türkiye'nin kardeş ülkesi Azerbaycan'ın şarkısı çok beğenildi. Oylamada Azerbaycan'ın şarkısı 20. oldu ve Türk müzikseverler büyük üzüntü yaşadı.

EUROVISION 2021 HANGİ ÜLKE KAÇ PUAN ALDI?

1. İtalya 524
2. Fransa 499
3. İsviçre 432
4. İzlanda 378
5. Ukrayna 364
6. Finlandiya 301
7. Malta 255
8. Litvanya 220
9. Rusya 204
10. Yunanistan 170
11. Bulgaristan 170
12. Portekiz 153
13. Moldova 115
14. İsveç 109
15. Sırbistan 102
16. Güney Kıbrıs 94
17. İsrail 93
18. Norveç 75
19. Belçika 74
20. Azerbaycan 65
21. Arnavutluk 57
22. San Marino 50
23. Hollanda 11
24. İspanya 6
25. Almanya 3
26. Britanya 0

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