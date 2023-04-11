Europower enerji halka arz kaç lot verir? Europower halka arz hangi bankalarda, ne zaman? Yapı Kredi'de var mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB A.Ş.

Tera Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Europower Enerji; enerji ve elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olup sektörde farklı standartlara uygun Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. Kendi bünyesinde bulunan AR-GE merkezi ile faaliyet alanlarına ilişkin yeni ürünler tasarlayıp geliştirmektedir. Europower Enerji, EUPWR hisse kodu ile halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun kabul edilmesi ardından yatırımcılar 'Europower halka arz oransal mı eşit mi?' Europower kaç lot verir?' araştırması yapmaya başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Europower halka arzın büyüklüğünün 2,4 milyar lire olup, 60 milyon lot hissenin satılacağı kaydedildi. İşte Europower Enerji halka arz tarihleri ve diğer detaylar…1.200.000 Katılıma 33 Lot(₺1340)1.300.000 Katılıma 31 Lot(₺1258)1.400.000 Katılıma 29 Lot(₺1177)1.500.000 Katılıma 27 Lot(₺1096)Bireysel Toplam Lot 40.000.000Ek Pay 10.000.000 Lot (Tahsisat Belli Değil)Europower Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Europower Enerji Halka Arz FiyatıEuropower Enerji hissesi 40,60 TL'den halka arz olacak.Europower Enerji halka arzı 12-13-14 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşecek. Halka arz için talep toplama süresinin ise 3 gün olarak belirlendi.Europower hissesinin sembolü "EUPWR" olacak.Europower Enerji halka arzının büyüklüğü 2,4 Milyar TL olarak açıklandı.Europower'ın halka arz açıklık oranının (ek pay satışı dahil) 27,30% olması planlanıyor.Halka arzı sırasında toplamda 50 milyon adet lot (hisse adedi) dağıtılacaktır. Eğer toplanan kesin talep satışa çıkartılan pay adedinden fazla gerçekleşirse, 10 milyon adet daha payın ek satışla halka arz edilmesi planlanmaktadır.