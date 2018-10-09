EuroLeague'in yeni sponsoru Siesta Mobilya

Siesta İspanya, Yunanistan, Almanya ve İtalya'daki halihazırda güçlü piyasasının ötesine geçmek için kendisini, başka bir global marka olan Euroleague ile iş birliği yapmayı seçti.

Siesta, bu iş birliği ile Euroleague platformlarında reklam kısımlarında ve haftanın maçlarında Roser Queraltó, (CBDO) yer alarak kıtada artan ulaşım gücünü, daha da artırarak 100 ülkeye ulaştırmayı hedefliyor.

Siesta Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, "Siesta ürünlerinin farklı ve özel olmasının sebebi, kalite üzerine yoğunlaşmak" diyerek markasının vizyonunu özetledi.

Türk markası Siesta'nın Euroleague resmi sponsor ortağı olması, Euroleague'in esnek ve farklı müşteri ve sektörler için mükemmel bir uyum ve varlıklar sunduğunu gösteriyor.

Euroleague Roser Queraltó, (CBDO) "Siesta'yı basketbola, global etki ve vizyon yaratan bir unsur olarak bakan bir başka resmi sponsor ortağımız olarak tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Euroleague'e güvenerek iş birliğini gerçekleştiren Siesta, basketbol sporunun iş sektörlerinin büyümesi ve yeni boyutlar kazanmasına aracılık eden bir spor olduğunu göstermiştir " sözleriyle bu anlaşmayı duyurdu.