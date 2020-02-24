Euroleague'den saldırılara kınama

THY Avrupa Ligi yönetimi, aralarında Emin Moğulkoç'un da bulunduğu üç basketbol hakemine yönelik Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, kimliği belirsiz iki saldırgan için "korkak" nitelemesi yapılarak, "Avrupa Ligi yönetimi ve turnuvada mücadele eden kulüpler olarak her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Bu gibi olaylar karşısında sıfır tolerans prensibiyle hareket etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.Polisin başlattığı soruşturmaya ve hakemlerin olayla ilgili atacağı her adıma destek olunacağı belirtilerek, kimliklerinin tespit edilmesinin ardından saldırganların, THY Avrupa Ligi karşılaşmalarına ömür boyu alınmayacağı kaydedildi.Hakemler Emin Moğulkoç, Luigi Lamonica ve Damir Javor, 21 Şubat'ta oynanan Panathinaikos-Barcelona maçı sonrası otellerine dönmek üzere bindikleri taksi seyir halindeyken saldırıya uğramıştı. Motosikletli iki kişi, attıkları cisimle taksinin sol arka camını kırmıştı.