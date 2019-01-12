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EuroLeague'deki İspanyol derbisinde gülen Baskonia

THY EuroLeague'in 18. haftasında Baskonia, Gran Canaria'yı 83-66 mağlup ederek, bu sezonki 8. galibiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
EuroLeague'deki İspanyol derbisinde gülen Baskonia
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12 Ocak 2019 00:19
THY EuroLeague'in 18. haftasında Baskonia, sahasında Gran Canaria'yı konuk etti. Baskonia, Gran Canaria'yı 83-66 mağlup ederek, bu sezonki 8. galibiyetini aldı.

Mücadelenin en skorer isimleri Baskonia'dan 24 sayı atan Marcelinho Huertas ve 20 sayı atan Vincent Poirier oldu.

Baskonia, THY EuroLeague'deki bir sonraki maçında Olimpia Milano ile karşılaşacak. Gran Canaria bir sonraki maçında sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

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