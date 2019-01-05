Olympiakos, THY EuroLeague'in 16. haftasındaki derbide Panathinaikos'u konuk etti. İki ezeli rakibin karşılaşmasında Olympiakos, Panathinaikos'u 79-65 mağlup etmeyi başardı.Bu galibiyetin ardından Olympiakos EuroLeague'deki 10. galibiyetini elde etti. Panathinaikos ise bu sezonki 9. yenilgisini aldı.Maçın en skorer iki ismi Olympiakos'tan 18'er sayı atan Milutinov ve Strelnieks oldu.Olympiakos bir sonraki maçında Saski Baskonia ile karşılaşacak. Panathinaikos ise sonraki maçında sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.