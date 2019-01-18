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EuroLeague'de Türk derbisi; Anadolu Efes - Darüşşafaka

THY EuroLeague'in 19. haftasında Anadolu Efes, sahasında Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
EuroLeague'de Türk derbisi; Anadolu Efes - Darüşşafaka
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18 Ocak 2019 05:39
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak.

Anadolu Efes ile Darüşşafaka Tekfen, 19. hafta mücadelesinde 18 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ligdeki 18 maçta 12 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Anadolu Efes, dördüncü sırada bulunuyor.

Darüşşafaka Tekfen ise 2 galibiyet ve 16 mağlubiyet ile 16. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Volkswagen Arena'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 93-88 kazanmıştı.

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