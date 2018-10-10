Program

11 Ekim Perşembe:

12 Ekim Cuma:

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu'de 2018-2019 sezonu, yarın (11 Ekim) oynanacak maçlarla başlayacak.Türkiye'den Anadolu Efes, Darüşşafaka Tekfen ve Fenerbahçe'nin mücadele edeceği THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın ve 12 Ekim Cuma günü 8 karşılaşma oynanacak.Anadolu Efes, yarın TSİ 21.30'da başlayacak maçta, Almanya ekibi Bayern Münih'e Audi Dome'da konuk olacak.Darüşşafaka Tekfen, son şampiyon Real Madrid ile yarın İspanya'da karşılaşacak. Wizink Center'da oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.Geçen sezonun finalisti Fenerbahçe ise 12 Ekim Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını ağırlayacak.THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Barcelona Lassa (İspanya)21.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail)21.30 Bayern Münih (Almanya) - Anadolu Efes22.00 Real Madrid (İspanya) - Darüşşafaka Tekfen19.45 Buducnost VOLI (Karadağ) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)20.00 Khimki (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan)20.00 Zalgiris (Litvanya) - Baskonia (İspanya)20.45 Fenerbahçe - Herbalife Gran Canaria (İspanya)