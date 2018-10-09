Euroleague'de Madrid ekolü! Avrupa basketbolunun kalbi Euroleague...

Basketbolda 11 Ekim Perşembe günü başlayacak THY Avrupa Ligi 2018-2019 sezonu öncesinde, son şampiyon İspanya temsilcisi Real Madrid en fazla kupa sevinci yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.
Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde İspanyol ekip, 10 kezle en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.
Geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi yenerek 10. zaferini yaşayan Real Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldı. İspanyol ekibi bu ilk şampiyonluğun dışında 8 zaferini ise 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 yılında elde etti.
CSKA Moskova ikinci sırada
Rus temsilcisi CSKA Moskova, 7 şampiyonlukla Real Madrid'i takip etti.
Son şampiyonluğunu 2015-2016 sezonunda Berlin'de yapılan Dörtlü Final'de Fenerbahçe'yi uzatma sonunda 101-96 yenerek alan Rus ekibi, 13 kez final oynadığı Avrupa Ligi'ni 1961, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008 yıllarında da kazandı.
Maccabi ve Panathinaikos'un altışar şampiyonluğu var
CSKA Moskova'yı altışar şampiyonlukla İsrail'in Maccabi FOX ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımları takip ediyor.
Ligde 15 kez final oynayan Maccabi FOX, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında zirvede yer aldı.
Kupada 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig finalinde İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına mağlup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında kupayı müzesine götürdü.
İtalya'nın Varese takımı da 5 kez kupayı elde etti.
Türkiye'den tek şampiyon Fenerbahçe
THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'ye şampiyonluk sevinci yaşatan tek takım Fenerbahçe oldu.
Ligde son 4 sezondur Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonunda 4. sırada yer almıştı.
Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımına uzatmalar sonucunda 101-96 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2. sırada kalmıştı.
Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda ise İstanbul'da Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek mutlu sona ulaşmış ve kupanın sahibi olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da geçen sezon finale kadar gelmiş ancak Real Madrid'e kaybederek ikincilikle yetinmişti.
2001'de iki kupa düzenlendi
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.
FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 takımla Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.
FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.
1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi
Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.
İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987 yılına kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.
Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar
Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
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Bir dönem Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kulüpler Avrupa Şampiyonası Kupası isimleriyle oynanan ligde İspanyol ekip, 10 kezle en çok şampiyon olan takım unvanını elinde bulunduruyor.
Geçen sezon finalde Fenerbahçe'yi yenerek 10. zaferini yaşayan Real Madrid, ilk kupasını 1964 yılında aldı. İspanyol ekibi bu ilk şampiyonluğun dışında 8 zaferini ise 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 yılında elde etti.
CSKA Moskova ikinci sırada
Rus temsilcisi CSKA Moskova, 7 şampiyonlukla Real Madrid'i takip etti.
Son şampiyonluğunu 2015-2016 sezonunda Berlin'de yapılan Dörtlü Final'de Fenerbahçe'yi uzatma sonunda 101-96 yenerek alan Rus ekibi, 13 kez final oynadığı Avrupa Ligi'ni 1961, 1963, 1969, 1971, 2006 ve 2008 yıllarında da kazandı.
Maccabi ve Panathinaikos'un altışar şampiyonluğu var
CSKA Moskova'yı altışar şampiyonlukla İsrail'in Maccabi FOX ve Yunanistan'ın Panathinaikos takımları takip ediyor.
Ligde 15 kez final oynayan Maccabi FOX, 1977, 1981, 2001, 2004, 2005 ve 2014 yıllarında zirvede yer aldı.
Kupada 7 kez final oynayan Panathinaikos, sadece 2001 yılında Suprolig finalinde İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına mağlup oldu. Panathinaikos, 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 ve 2011 yıllarında kupayı müzesine götürdü.
İtalya'nın Varese takımı da 5 kez kupayı elde etti.
Türkiye'den tek şampiyon Fenerbahçe
THY Avrupa Ligi'nde Türkiye'ye şampiyonluk sevinci yaşatan tek takım Fenerbahçe oldu.
Ligde son 4 sezondur Dörtlü Final oynama başarısı gösteren sarı-lacivertliler, 2014-2015 sezonunda 4. sırada yer almıştı.
Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde 2015-2016 sezonunda finalde Rusya'nın CSKA Moskova takımına uzatmalar sonucunda 101-96 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2. sırada kalmıştı.
Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda ise İstanbul'da Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek mutlu sona ulaşmış ve kupanın sahibi olmuştu.
Sarı-lacivertliler, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da geçen sezon finale kadar gelmiş ancak Real Madrid'e kaybederek ikincilikle yetinmişti.
2001'de iki kupa düzenlendi
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı şampiyona düzenlendi.
FIBA'nın Suprolig'i 20 takımla oynanırken, ULEB 24 takımla Avrupa Ligi'ni organize etti.
Suprolig'de Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son maçında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon olurken, Avrupa Ligi'nde 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna mutlu sona ulaştı.
FIBA ve ULEB'in anlaşmasının ardından Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası 2002 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanıyor.
1988'de Dörtlü Final sistemine geçildi
Kupada Dörtlü Final sistemine 1988 yılında geçildi.
İlk yıllar çift maç üzerinden yapılan finaller, daha sonra tarafsız sahada tek maç olarak 1987 yılına kadar oynandı. 1988 yılında ise Dörtlü Final sistemi başladı.
Kupanın şampiyonları, finalistleri ve sonuçlar
Kupada şampiyonluk yaşayan takımlar, finalistler ve final maçlarının sonuçları şöyle:
|Yıl
|Yer
|Final
|Sonuç
|1958
|Riga/Sofya
|ASK RİGA-Akademik Sofya
|86-81 / 84-71
|1959
|Riga/Sofya
|ASK RİGA-Akademik Sofya
|79-58 / 69-67
|1960
|Tiflis/Riga
|ASK RİGA-Dinamo Tiflis
|61-51 / 69-62
|1961
|Riga/Moskova
|CSKA MOSKOVA-ASK Riga
|61-66 / 87-62
|1962
|Cenevre
|DİNAMO TİFLİS-Real Madrid
|90-83
|1963
|Madrid/Moskova
|CSKA MOSKOVA-Real Madrid
|69-86 / 99-80
|1964
|Brno/Madrid
|REAL MADRİD-Spartak Brno
|99-110 / 84-64
|1965
|Moskova/Madrid
|REAL MADRİD-CSKA Moskova
|81-88 / 76-62
|1966
|Bologna
|SİMMENTHAL MİLANO-Slavia Prag
|77-72
|1967
|Madrid
|REAL MADRİD-Simmenthal Milano
|91-83
|1968
|Lyon
|REAL MADRİD-Spartak Brno
|98-95
|1969
|Barcelona
|CSKA MOSKOVA-Real Madrid
|103-99
|1970
|Saraybosna
|IGNİS VARESE-CSKA Moskova
|79-74
|1971
|Antwerp
|CSKA MOSKOVA-Ignis Varese
|67-53
|1972
|Tel Aviv
|IGNİS VARESE-Jugoplastica Split
|70-69
|1973
|Liege
|IGNİS VARESE-CSKA Moskova
|71-66
|1974
|Nantes
|REAL MADRİD-Ignis Varese
|84-82
|1975
|Antwerp
|IGNİS VARESE-Real Madrid
|79-66
|1976
|Cenevre
|M. VARESE-Real Madrid
|81-74
|1977
|Belgrad
|MACCABİ TEL AVİV-M.girgi Varese
|78-77
|1978
|Münih
|REAL MADRİD-Mobilgirgi Varese
|75-67
|1979
|Grenoble
|BOSNA SARAJEVO-Emerson Varese
|96-93
|1980
|Berlin
|REAL MADRİD-Maccabi Tel Aviv
|89-85
|1981
|Strasbourg
|MACCABİ TEL AVİV-S.Bologna
|80-79
|1982
|Köln
|SQUİBB CANTU-Maccabi Tel Aviv
|86-80
|1983
|Grenoble
|FORD CANTU-Billy Milano
|69-68
|1984
|Cenevre
|BANCO Dİ ROMA-FC Barcelona
|79-73
|1985
|Atina
|CİBONA ZAGREB-Real Madrid
|87-78
|1986
|Budapeşte
|CİBONA ZAGREB-Zalgiris Kaunas
|94-82
|1987
|Lozan
|TRACER MİLANO-Maccabi Tel Aviv
|71-69
|1988
|Gent
|PHİLİPS MİLANO-Maccabi Tel Aviv
|90-84
|1989
|Münih
|JUGOPLASTİKA SPLİT-Maccabi Tel Aviv
|75-69
|1990
|Zaragosa
|JUGOPLASTİKA SPLİT-FC Barcelona
|72-67
|1991
|Paris
|POP 84 SPLİT-FC Barcelona
|70-65
|1992
|İstanbul
|PARTİZAN-Joventut Badalona
|71-70
|1993
|Atina
|CSP LİMOGES-Benetton Treviso
|59-55
|1994
|Tel Aviv
|JOVENTUT BADALONA-Olympiakos
|59-57
|1995
|Zaragosa
|REAL MADRİD-Olympiakos
|73-61
|1996
|Paris
|PANATHİNAİKOS-FC Barcelona
|67-66
|1997
|Roma
|OLYMPİAKOS-FC Barcelona
|73-58
|1998
|Barcelona
|KİNDER BOLOGNA-AEK Atina
|58-44
|1999
|Münih
|ZALGİRİS KAUNAS-Kinder Bologna
|82-74
|2000
|Selanik
|PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
|73-67
|2001
|Paris(Suprolig)
|MACCABİ TEL AVİV-Panathinaikos
|81-67
|2001
|Bologna/Vitoria
|KİNDER BOLOGNA-Tau Ceramica
|65-78,94-73,80-60,79-96,82-74
|2002
|Bologna
|PANATHİNAİKOS-Kinder Bologna
|89-83
|2003
|Barcelona
|FC BARCELONA-Benetton Treviso
|76-65
|2004
|Tel Aviv
|MACCABİ TEL AVİV-Skipper Bologna
|118-74
|2005
|Moskova
|MACCABİ TEL AVİV-Tau Ceramica
|90-78
|2006
|Prag
|CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
|73-69
|2007
|Atina
|PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
|93-91
|2008
|Madrid
|CSKA MOSKOVA-Maccabi Tel Aviv
|91-77
|2009
|Berlin
|PANATHİNAİKOS-CSKA Moskova
|73-71
|2010
|Paris
|BARCELONA-Olympiakos
|86-68
|2011
|Barcelona
|PANATHİNAİKOS-Maccabi Tel Aviv
|78-70
|2012
|İstanbul
|OLYMPİAKOS-CSKA Moskova
|62-61
|2013
|Londra
|OLYMPİAKOS-Real Madrid
|100-88
|2014
|Milano
|MACCABİ ELECTRA-Real Madrid
|98-86
|2015
|Madrid
|REAL MADRİD-Olympiakos
|78-59
|2016
|Berlin
|CSKA MOSKOVA-Fenerbahçe
|101-96
|2017
|İstanbul
|FENERBAHÇE-Olympiakos
|80-64
|2018
|Belgrad
|REAL MADRİD-Fenerbahçe
|85-80