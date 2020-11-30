EuroLeague'de haftanın MVP'si Mike James oldu

Rusya ekibi CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James, THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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EuroLeague'de haftanın MVP'si Mike James oldu
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30 Kasım 2020 16:04
Rusya ekibi CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James, THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James, CSKA Moskova'nın 5 maçını da kazandığı kasım ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde ikinci kez ayın MVP'si unvanına erişen 30 yaşındaki oyun kurucu, kasım ayında 20,8 verimlilik puanı, 22,5 sayı ve 3,3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Daha önce Şubat 2019'da da bu ödülü kazanan James, Avrupa Ligi'nde bu sezon maç başına sayı istatistiğinde 19,5 ortalamasıyla zirvede bulunuyor.



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