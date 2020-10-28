EuroLeague'de ertelenen maçların tarihleri açıklandı!

THY EuroLeague'de ertelenen karşılaşmaların yeni tarihleri belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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EuroLeague'de ertelenen maçların tarihleri açıklandı!
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28 Ekim 2020 17:23
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen karşılaşmaların oynanacağı tarihler belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in Fransız ekibi ASVEL'i ağırlayacağı müsabaka 8 Aralık Salı günü oynanacak. 

Ertelenen maçların yeni tarihleri şu şekilde: 

ASVEL-Panathinaikos (3. hafta): 1 Aralık Salı

ASVEL-Kızılyıldız mts (4. hafta): 11 Kasım Çarşamba 

Valencia-Zenit (4. hafta): 8 Aralık Salı

Zenit-AX Armani Exchange Milan (5. hafta): 11 Kasım Çarşamba

Anadolu Efes-ASVEL (5. hafta): 8 Aralık Salı



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