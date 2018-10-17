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İŞTE O KUPONLAR

THY Euroleague'de ikinci haftanın ikinci akşamında yine birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bilyoner'de "Tribün" bölümünde basketbol bülteninde yer alan Euroleague maçlarından öne çıkan kuponlara büyük ilgi var.Perşembe günü dar futbol bülteni cazip bulmayanlar, basketbol maçlarından oluşan kuponlara yöneldi. Bilyoner'de en çok oynanan iki kuponu birçok üye beğendi ve hemen aynı maçlara oynadı.819- Anadolu Efes - Zalgiris MS 1822- Fenerbahçe - Khimki (TS: 154.5) Üst835- Baskonia - Olympiacos (TS:160.5) Üst839- Olimpia Milano - Real Madrid MS2819- Anadolu Efes - Zalgiris (2.5/5.5H) İM 1/1822- Fenerbahçe - Khimki (5.5/9.5h) İM 1/1839- Olimpia Milano(3.5/6.5h) - Real Madrid İM 2/2