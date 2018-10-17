THY Euroleague'de ikinci haftanın ikinci akşamında yine birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Bilyoner'de "Tribün" bölümünde basketbol bülteninde yer alan Euroleague maçlarından öne çıkan kuponlara büyük ilgi var.
Perşembe günü dar futbol bülteni cazip bulmayanlar, basketbol maçlarından oluşan kuponlara yöneldi. Bilyoner'de en çok oynanan iki kuponu birçok üye beğendi ve hemen aynı maçlara oynadı.
SİZ DE SANİYELER İÇERİSİNDE KUPON YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...
İŞTE O KUPONLAR
819- Anadolu Efes - Zalgiris MS 1
822- Fenerbahçe - Khimki (TS: 154.5) Üst
835- Baskonia - Olympiacos (TS:160.5) Üst
839- Olimpia Milano - Real Madrid MS2
TOPLAM ORAN: 8,35
819- Anadolu Efes - Zalgiris (2.5/5.5H) İM 1/1
822- Fenerbahçe - Khimki (5.5/9.5h) İM 1/1
839- Olimpia Milano(3.5/6.5h) - Real Madrid İM 2/2
TOPLAM ORAN: 26,58
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Perşembe günü dar futbol bülteni cazip bulmayanlar, basketbol maçlarından oluşan kuponlara yöneldi. Bilyoner'de en çok oynanan iki kuponu birçok üye beğendi ve hemen aynı maçlara oynadı.
SİZ DE SANİYELER İÇERİSİNDE KUPON YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...
İŞTE O KUPONLAR
819- Anadolu Efes - Zalgiris MS 1
822- Fenerbahçe - Khimki (TS: 154.5) Üst
835- Baskonia - Olympiacos (TS:160.5) Üst
839- Olimpia Milano - Real Madrid MS2
TOPLAM ORAN: 8,35
819- Anadolu Efes - Zalgiris (2.5/5.5H) İM 1/1
822- Fenerbahçe - Khimki (5.5/9.5h) İM 1/1
839- Olimpia Milano(3.5/6.5h) - Real Madrid İM 2/2
TOPLAM ORAN: 26,58
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın