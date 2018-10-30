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EuroLeague'de ayın en iyi 10 smacı! 1 numara Nicolo Melli

THY EuroLeague'de ekim aynın en iyi smacı Nicolo Melli'den geldi.

EuroLeague'de ayın en iyi 10 smacı! 1 numara Nicolo Melli
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30 Ekim 2018 13:51
THY EuroLeague'de ekim ayının en iyi 10 smacı belli oldu.

1 numarada Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Nicolo Melli'nin Khimki maçında yaptığı smaç yer aldı.

İşte EuroLeague'de ekim ayının en iyi 10 smacı:

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