EuroLeague'de ayın en iyi 10 smacı! 1 numara Nicolo Melli

THY EuroLeague'de ekim ayının en iyi 10 smacı belli oldu.
1 numarada Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Nicolo Melli'nin Khimki maçında yaptığı smaç yer aldı.
İşte EuroLeague'de ekim ayının en iyi 10 smacı:
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1 numarada Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Nicolo Melli'nin Khimki maçında yaptığı smaç yer aldı.
İşte EuroLeague'de ekim ayının en iyi 10 smacı:
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