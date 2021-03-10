Euroleague'de 29. haftanın programı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 29. hafta maçlarıyla devam edecek.



Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında perşembe ve 12 Mart Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.



Ligde 17 galibiyetle 5. sırada yer alan Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 12 Mart Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırlayacak.



Ligde 17 galibiyetle 7. sırada yer alan Fenerbahçe Beko, 12 Mart Cuma günü deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.



- Program



THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



Perşembe:



20.00 CSKA Moskova (Rusya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)



22.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Maccabi Playtika (İsrail)



22.45 Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Khimki (Rusya)



22.45 ASVEL (Fransa) - ALBA Berlin (Almanya)



23.00 Real Madrid (İspanya) - Barcelona (İspanya)



12 Mart Cuma:



20.30 Anadolu Efes - Zalgiris (Litvanya)



21.00 TD Systems Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)



22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya)



23.00 Valencia Basket (İspanya) - Fenerbahçe Beko



