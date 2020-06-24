EuroLeague'de 2020-21 takvimi açıklandı

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu THY EuroLeague'de 2020-21 sezonunun fikstürü belli oldu.



Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden 2019-2020 sezonunun iptal edildiği turnuvanın yeni sezonu, 1 Ekim'de başlayacak.



Takımların 34'er maç oynayacağı normal sezonun açılış karşılaşmasında Anadolu Efes, Rus kulübü Zenit'i konuk edecek. Organizasyonda mücadele edecek diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise 2 Ekim'de Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlayacak.



İLK DERBİ 8 EKİM'DE



Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki derbi heyecanı 2. ve 26. haftalarda yaşanacak. Türk derbisine, 8 Ekim'de Anadolu Efes, 26 Şubat 2021'de de Fenerbahçe Beko ev sahipliği yapacak.



Devre arasının 30 Aralık'ta olduğu normal sezon, 9 Nisan 2021'de tamamlanacak. Puan tablosunun ilk 8 sırasındaki ekipler çeyrek finale yükselecek.



THY EuroLeague 2020-21 sezonu ilk hafta programı şöyle:



1 Ekim Perşembe:



Anadolu Efes - Zenit (Rusya)



Olympiakos (Yunanistan) - Zalgiris (Litvanya)



Maccabi FOX (İsrail) - ALBA Berlin (Almanya)



Barcelona (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya)



Valencia (İspanya) - LDLC ASVEL (Fransa)



2 Ekim Cuma:



Khimki (Rusya) - Panathinaikos (Yunanistan)



Fenerbahçe - Kızılyıldız (Sırbistan)



Bayern Münih (Almanya) - AX Armani Exchange Milan (İtalya)



