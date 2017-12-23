Euroleague'de 14. haftanın raporu ve puan durumu

G M AS YS Av P 1- CSKA Moskova 11 3 1236 1085 151 25 2- Olympiakos 11 3 1033 991 42 25 3- Panathinaikos Superfoofs 10 4 1102 1065 37 24 4- Fenerbahçe Doğuş 9 5 1094 1001 93 23 5- Zalgiris 9 5 1130 1122 8 23 6- Real Madrid 8 6 1178 1091 87 22 7- Maccabi FOX 8 6 1118 1124 -6 22 8- Khimki 8 6 1095 1112 -17 22 9- Baskonia 7 7 1138 1135 3 21 10-Unicaja Malaga 6 8 1049 1115 -66 20 11- Brose Bamberg 6 8 1039 1120 -81 20 12- Kızılyıldız MTS 5 9 1056 1135 -79 19 13- Barcelona Lassa 4 10 1132 1119 13 18 14- AX Armani Exchange Olimpia Milan 4 10 1066 1131 -65 18 15- Valencia 3 11 1051 1095 -44 17 16- Anadolu Efes 3 11 1075 1151 -76 17

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova, averajla liderliğini sürdürdü.Çift maç haftasında liderliğini koruyan CSKA Moskova, sahasında aynı ülkenin takımı Khimki'yi 79-68'le geçti.Bu sezon 11 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan CSKA Moskova, aynı puana sahip Yunan ekibi Olympiakos'un önünde haftayı yine zirvede tamamladı.THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki Türk temsilcisi de 14. maçlarını kaybetti.Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, İsrail'de Maccabi FOX karşısında etkili olamadı. İsrail temsilcisi baştan sona üstün götürdüğü maçı 82-73 kazanarak, sarı-lacivertlilere bu sezon 5. yenilgisini aldırdı.Fenerbahçe Doğuş bu yenilgiyle 3.'lüğü Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a kaptırarak 4. sıraya geriledi.Hafta başında başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getiren Anadolu Efes, kötü gidişatı durduramadı. Ataman'la ilk maçında Rusya'da Khimki'ye farklı yenilen (86-68) lacivert-beyazlılar, dün ise son finalist Olympiakos'a sahasında 61-58 kaybetti.Üst üste 4. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, haftayı 3 galibiyet, 11 yenilgiyle 16. ve son sırada tamamladı.THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında alınan sonuçlar şöyle:Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 63-69Brose Bamberg (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 66-81Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe Doğuş: 82-73Valencia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 63-71CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 79-68Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 58-61Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 85-82Unicaja Malaga (İspanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 74-71THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının son haftasının programı şöyle:20.45 Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid21.00 Zalgiris-Olympiakos22.05 Maccabi FOX-Unicaja Malaga23.00 Valencia-Panathinaikos Superfoods20.00 Khimki-Barcelona Lassa20.30 Anadolu Efes-Brose Bamberg22.30 Baskonia-CSKA Moskova22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan-Kızılyıldız MTS