Euroleague'de 14. haftanın raporu ve puan durumu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Rus temsilcisi CSKA Moskova, averajla liderliğini sürdürdü.
Çift maç haftasında liderliğini koruyan CSKA Moskova, sahasında aynı ülkenin takımı Khimki'yi 79-68'le geçti.
Bu sezon 11 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan CSKA Moskova, aynı puana sahip Yunan ekibi Olympiakos'un önünde haftayı yine zirvede tamamladı.
-Türk takımları mağlup
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki Türk temsilcisi de 14. maçlarını kaybetti.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, İsrail'de Maccabi FOX karşısında etkili olamadı. İsrail temsilcisi baştan sona üstün götürdüğü maçı 82-73 kazanarak, sarı-lacivertlilere bu sezon 5. yenilgisini aldırdı.
Fenerbahçe Doğuş bu yenilgiyle 3.'lüğü Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a kaptırarak 4. sıraya geriledi.
Hafta başında başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getiren Anadolu Efes, kötü gidişatı durduramadı. Ataman'la ilk maçında Rusya'da Khimki'ye farklı yenilen (86-68) lacivert-beyazlılar, dün ise son finalist Olympiakos'a sahasında 61-58 kaybetti.
Üst üste 4. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, haftayı 3 galibiyet, 11 yenilgiyle 16. ve son sırada tamamladı.
- Sonuçlar
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 63-69
Brose Bamberg (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 66-81
Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe Doğuş: 82-73
Valencia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 63-71
CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 79-68
Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 58-61
Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 85-82
Unicaja Malaga (İspanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 74-71
- Puan durumu
- Program
THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının son haftasının programı şöyle:
28 Aralık Perşembe:
20.45 Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid
21.00 Zalgiris-Olympiakos
22.05 Maccabi FOX-Unicaja Malaga
23.00 Valencia-Panathinaikos Superfoods
29 Aralık Cuma:
20.00 Khimki-Barcelona Lassa
20.30 Anadolu Efes-Brose Bamberg
22.30 Baskonia-CSKA Moskova
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan-Kızılyıldız MTS
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Çift maç haftasında liderliğini koruyan CSKA Moskova, sahasında aynı ülkenin takımı Khimki'yi 79-68'le geçti.
Bu sezon 11 galibiyet, 3 yenilgisi bulunan CSKA Moskova, aynı puana sahip Yunan ekibi Olympiakos'un önünde haftayı yine zirvede tamamladı.
-Türk takımları mağlup
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki Türk temsilcisi de 14. maçlarını kaybetti.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, İsrail'de Maccabi FOX karşısında etkili olamadı. İsrail temsilcisi baştan sona üstün götürdüğü maçı 82-73 kazanarak, sarı-lacivertlilere bu sezon 5. yenilgisini aldırdı.
Fenerbahçe Doğuş bu yenilgiyle 3.'lüğü Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'a kaptırarak 4. sıraya geriledi.
Hafta başında başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getiren Anadolu Efes, kötü gidişatı durduramadı. Ataman'la ilk maçında Rusya'da Khimki'ye farklı yenilen (86-68) lacivert-beyazlılar, dün ise son finalist Olympiakos'a sahasında 61-58 kaybetti.
Üst üste 4. yenilgisini yaşayan Anadolu Efes, haftayı 3 galibiyet, 11 yenilgiyle 16. ve son sırada tamamladı.
- Sonuçlar
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 63-69
Brose Bamberg (Almanya) - Real Madrid (İspanya): 66-81
Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe Doğuş: 82-73
Valencia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 63-71
CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 79-68
Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan): 58-61
Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 85-82
Unicaja Malaga (İspanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 74-71
- Puan durumu
|G
|M
|AS
|YS
|Av
|P
|1- CSKA Moskova
|11
|3
|1236
|1085
|151
|25
|2- Olympiakos
|11
|3
|1033
|991
|42
|25
|3- Panathinaikos Superfoofs
|10
|4
|1102
|1065
|37
|24
|4- Fenerbahçe Doğuş
|9
|5
|1094
|1001
|93
|23
|5- Zalgiris
|9
|5
|1130
|1122
|8
|23
|6- Real Madrid
|8
|6
|1178
|1091
|87
|22
|7- Maccabi FOX
|8
|6
|1118
|1124
|-6
|22
|8- Khimki
|8
|6
|1095
|1112
|-17
|22
|9- Baskonia
|7
|7
|1138
|1135
|3
|21
|10-Unicaja Malaga
|6
|8
|1049
|1115
|-66
|20
|11- Brose Bamberg
|6
|8
|1039
|1120
|-81
|20
|12- Kızılyıldız MTS
|5
|9
|1056
|1135
|-79
|19
|13- Barcelona Lassa
|4
|10
|1132
|1119
|13
|18
|14- AX Armani Exchange Olimpia Milan
|4
|10
|1066
|1131
|-65
|18
|15- Valencia
|3
|11
|1051
|1095
|-44
|17
|16- Anadolu Efes
|3
|11
|1075
|1151
|-76
|17
THY Avrupa Ligi'nde ilk yarının son haftasının programı şöyle:
28 Aralık Perşembe:
20.45 Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid
21.00 Zalgiris-Olympiakos
22.05 Maccabi FOX-Unicaja Malaga
23.00 Valencia-Panathinaikos Superfoods
29 Aralık Cuma:
20.00 Khimki-Barcelona Lassa
20.30 Anadolu Efes-Brose Bamberg
22.30 Baskonia-CSKA Moskova
22.45 AX Armani Exchange Olimpia Milan-Kızılyıldız MTS
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