Euroleague'de 14. haftanın programı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 14. hafta maçlarıyla devam edecek.
Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 14. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, Perşembe günü TSİ 22.05'te başlayacak maçta, İsrail ekibi Maccabi FOX'a Menora Mivtachim Arena'da konuk olacak.
Anadolu Efes ise 22 Aralık Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak mücadelede, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
- Program
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Perşembe günü:
21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe Doğuş
22.45 Valencia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)
22 Aralık Cuma:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya)
20.30 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)
22.30 Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya)
22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
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Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 14. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, Perşembe günü TSİ 22.05'te başlayacak maçta, İsrail ekibi Maccabi FOX'a Menora Mivtachim Arena'da konuk olacak.
Anadolu Efes ise 22 Aralık Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak mücadelede, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.
- Program
THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
Perşembe günü:
21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)
22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe Doğuş
22.45 Valencia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)
22 Aralık Cuma:
20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya)
20.30 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)
22.30 Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya)
22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın