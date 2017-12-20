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Euroleague'de 14. haftanın programı

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 14. hafta maçlarıyla sürecek

Kaynak: AA
Euroleague'de 14. haftanın programı
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20 Aralık 2017 13:49
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 14. hafta maçlarıyla devam edecek.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş'un mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nin 14. haftası, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, Perşembe günü TSİ 22.05'te başlayacak maçta, İsrail ekibi Maccabi FOX'a Menora Mivtachim Arena'da konuk olacak.

Anadolu Efes ise 22 Aralık Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak mücadelede, Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak.

- Program

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Perşembe günü:

21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

22.00 Brose Bamberg (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

22.05 Maccabi FOX (İsrail) - Fenerbahçe Doğuş

22.45 Valencia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya)

22 Aralık Cuma:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya)

20.30 Anadolu Efes - Olympiakos (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya) - Barcelona Lassa (İspanya)

22.45 Unicaja Malaga (İspanya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya)

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