Euroleague'da haftanın MVP'si belli oldu

Anadolu Efes'in Fransız oyuncusu Rodrigue Beaubois ile Maccabi FOX'ta forma giyen milli basketbolcu Scottie Wilbekin, THY Avrupa Ligi'nde üçüncü haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, lacivert-beyazlı takımın deplasmanda Rusya'nın Khimki ekibini 85-84 mağlup ettiği maçta 30 verimlilik puanıyla oynayan Beaubois, normal sezonun üçüncü haftasında MVP unvanına layık görüldü.Karşılaşmada 31 dakika süre alan 30 yaşındaki oyuncu, 26 sayı, 4 ribaunt ve 4 asiste imza attı.İsrail'in Maccabi FOX takımında forma giyen milli basketbolcu Scottie Wilbekin, takımının Karadağ deplasmanında Buducnost VOLI'yi 78-68 yendiği karşılaşmadaki 30 verimlilik puanıyla MVP unvanını Beaubois ile paylaştı.25 yaşındaki Wilbekin, 35 dakika süre aldığı maçı 28 sayı, 4 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.Bu iki basketbolcuyu 26 verimlilik puanıyla İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'da forma giyen Nemanja Nedovic ile Darüşşafaka Tekfen'den Michael Eric takip etti.