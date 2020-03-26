EuroLeague süre vermedi: 'Uygun sağlık koşulları...'

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm spor müsabakaları gibi THY EuroLeague ve EuroCup maçları da askıya alınmıştı. EuroLeague yönetimi, en uygun sağlık ve güvenlik düzeyine gelindiğinde, sezona devam etmek istediklerini kulüplere bildirdiklerini açıkladılar.Yönetim önceliklerinin de normal sezon maç takvimi ile sonrasında gelecek play-off ve final-four maçlarını oynayıp sezonu tamamlamak olduğunu ve bunun için sıkıştırılmış maç programlarına gidebileceklerini ancak duruma göre alternatifleri de değerlendirmeyi düşündüklerini açıkladı.THY EuroLeague resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin videokonferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi. Toplantıda, THY EuroLeague ve ULEB EuroCup'ın mevcut formatta devam edilerek bitirilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.Karşılaşmaların ancak uygun sağlık koşulları sağlandığı zaman devam edeceği kaydedildi. Mayıs ayında tamamlanması planlanan organizasyonların muhtemelen daha ileri bir tarihte sona ereceği belirtildi.