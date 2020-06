EuroLeague kulüplerinden Panathinaikos'a cevap!

Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin de dahil olduğu THY EuroLeague'in Panathinaikos dışında kalan diğer 10 hissedarı, Panathinaikos'un çekilme talebi ve Yunan kulübünün sahibi Dimitris Giannakopoulos'un açıklamaları üzerine ortak bir mektup yayınladı."Bay Dimitris Giannakopoulos tarafından yapılan son açıklamalar ışığında, on EuroLeague Lisanslı Kulübü aşağıdakileri ifade etmek istemektedir:1. İstisnasız tüm on kulüp, toplu EuroLeague Basketbol projesine inanmıştır ve buna inanmaya devam etmektedir.2. Bu birlik sayesinde başarıya ulaşan kulüpler bir arada ve güçlü kalırlar.3. Son 20 yılda ve özellikle de son on yıldaki EuroLeague'in olumlu evrimi, sadece bu inancı ve grubun başarısını geliştirmeye ve Avrupa basketbolunu bir sonraki seviyeye getirmeye kararlılığını güçlendirdi. Bu büyüme, EuroLeague'e ulaşmak, farkındalık ve takip etmekle birlikte, aynı zamanda çevresindeki ekonomi ile de göze çarpmaktadır. Bu mülkleri, organizasyonlar için ek büyüme sağlamak adına mükemmel bir araç olarak gören EuroLeague ekosistemine çok sayıda iş ortağı çekmiştir.4. 2000 yılından bu yana, EuroLeague Lisanslı Kulüpler en yüksek dürüstlük standartlarını oluşturmuştur. Bunlar arasında yalnızca sorgulananlar içinde, finansal, düzenleyici, şeffaflık, disiplin ve hakemlik unsurları bulunmaktadır. Bu tür yönetişim standartları, yalnızca dünyanın en iyi spor organizasyonlarınınkilerle karşılaştırılabilir.5. EuroLeague, her projeksiyon ve analize göre, gelecekteki büyüme için muazzam bir potansiyelin tadını çıkarmaya devam ediyor. Kulüpler, Avrupa profesyonel kulüp basketbolunu bir sonraki seviyeye taşımak ve kıtadaki en yüksek kalitede, rekabeti sürekli artan bir hayran kitlesine sunmak için gerekli tüm adımları atmaya devam etmeye kararlıdır.6. Tüm kulüpler Panathinaikos'un EuroLeague yolunda devam etmesini istediklerini ifade etmektedir, çünkü kulüp son 19 yıldır bu girişimin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ancak, Bay Giannakopoulos tarafından tekrarlanan ciddi ve asılsız iftiralara müsamaha gösterilmeyecektir. Kulüpler, kolektif ve bireysel mülklerinin itibarını ve bütünlüğünü korumak ve kulübün kendisini grubun bir üyesi olarak üstlendiği her türlü yükümlülüğe tam olarak uymasını sağlamak için gerekli gördükleri her türlü eylemde bulunacaklardır.Bu açıklamaya imza atan kulüpler: Anadolu Efes, Armani Milano, CSKA Moskova, FC Barcelona, Fenerbahçe Beko, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Olympiakos, Real Madrid, Zalgiris Kaunas"