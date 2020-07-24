EuroLeague koçları, 2020 şampiyonunu belirlemeye çalıştılar!

EuroLeague koçları, 2020 sezonunun şampiyonunun hangi takım olması gerektiğini tartıştılar.



EuroLeague başantrenörleri, iptal edilen 2019-20 sezonunun takımları arasında, hangi takımın şampiyon seçilmesi gerektiğini tartışmak için bir araya geldi. Ve herkes, kendi takımının şampiyon olması gerektiğiyle ilgili bazı iddialar ortaya atarken, görüşme, oldukça renkli diyaloglara sahne oldu.



Görüşmenin bir kısmında, şu şekilde bir diyalog geçti:



Dimitris İtudis: "Haydi bu yılki şampiyonun kim olacağına karar verelim."



Pablo Laso: "Kolayca karar veremeyiz ...".



Ergin Ataman: "Tabii ki verebiliriz! Sıralamada ilk olan takım olmalı!"



Dimitris İtudis: "17. haftada yine siz liderdiniz ama İstanbul'da sizi yenmiştik."



Ergin Ataman: "Tamam ama Moskova'daki maçta ne oldu. Onu niye söylemiyorsun?"



Dimitris İtudis: "Ne? Sesin gelmiyor! Neyse, hepimiz Final Four'da kimin kazanacağını biliyoruz."



Yannis Sferopulos: "Bir dakika, Bay Şampiyon ... Hatırlarsanız Maccabi sizi 10 sayı farkla yenmişti."



Pablo Laso: "Ben de Real'in her iki maçta sizi yendiğini hatırlıyorum."



Ettore Messina: "Çocuklar, önemli bir şeyi unutuyoruz ... bir dakika ... orada köpek mi var?"



Dimitris İtudis: "Evet, o da bir şampiyon!"



Ettore Messina: "Saras, orada mısın? Hiçbir şey söylemedin!"



Saras Jasikevicius: "Pardon millet, taşınmakla meşgulüm, ama siz devam edin."



Yannis Sferopulos: "Mola mı veriyoruz? Harika!"



Ettore Messina: "Şampiyonu acaba taş, makas kağıt ile mi karar versek. Bence adil olur."



