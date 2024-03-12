EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali, Mersin'de düzenlenecek!

Basketbolda EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali (Final Four) Mersin'de düzenlenecek.

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EuroLeague Kadınlar Dörtlü Finali, Mersin'de düzenlenecek!
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12 Mart 2024 18:58
Son güncelleme 12 Mart 2024 19:45
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final etabına Mersin ev sahipliği yapacak.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk takımları ÇBK Mersin ve Fenerbahçe Alagöz Holding'in de mücadele edeceği Dörtlü Final, 12-14 Nisan tarihlerinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

Yarı finaldeki Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Mersin ve Villeneuve d'Ascq LM-ZVVZ USK Prag karşılaşmaları, 12 Nisan Cuma günü yapılacak.

Final ve üçüncülük maçları ise 14 Nisan Pazar günü oynanacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde geçen sezon Çekya'da oynanan finalde ÇBK Mersin'i yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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