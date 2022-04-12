Euroleague finali öncesi Fenerbahçe'de şok eden olay! Zehirlendiler

Euroleague Women Final Four'da Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e kaybeden ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe Safiport maç öncesi yaşanan olayı takımın yıldızı Kayla McBride açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Euroleague finali öncesi Fenerbahçe'de şok eden olay! Zehirlendiler
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12 Nisan 2022 09:24
Fenerbahçe Safiport, USK Prag'ı yenerek finale çıktığı EuroLeague Women Final Four maçı sonrasında çok büyük bir talihsizlik yaşadı. Fenerbahçeli yıldız Kayla McBride sosyal medya hesabından olayı açıkladı.

Kayla talihsiz olayı instagram'dan açıkladı. Final karşılaşmasından önce bazı takım arkadaşları ve takım personelleri ile birlikte zehirlendiklerini ve hastaneye gittiklerini açıklayan Kayla, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını açıkladı.

3 BASKETBOLCU VE KOÇ

Kayla McBride, yaptığı açıklamada kendisinin, Alina Iagupova'nın, Satou Sabally'nin ve Koç Lapena'nın final maçından 1 gün önce gıda zehirlenmesi yaşadıklarını açıkladı.

HASTANEYE GİTTİLER

Kayla McBride, USK Prag ile oynanan EuroLeague yarı final müsabakasının ardından kendisi, Satou Sabally, Alina Yahupova ve Başantrenör Victor Lapena'nın gıda zehirlenmesi geçirdiklerini duyurdu. Final maçından bir gece önce hastaneye gittiklerini açıklayan Kayla, takım arkadaşlarına ve kendisine gelen mesajların artık son bulmasını istedi.



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