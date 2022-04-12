Euroleague finali öncesi Fenerbahçe'de şok eden olay! Zehirlendiler

3 BASKETBOLCU VE KOÇ

HASTANEYE GİTTİLER

Fenerbahçe Safiport, USK Prag'ı yenerek finale çıktığı EuroLeague Women Final Four maçı sonrasında çok büyük bir talihsizlik yaşadı. Fenerbahçeli yıldız Kayla McBride sosyal medya hesabından olayı açıkladı.Kayla talihsiz olayı instagram'dan açıkladı. Final karşılaşmasından önce bazı takım arkadaşları ve takım personelleri ile birlikte zehirlendiklerini ve hastaneye gittiklerini açıklayan Kayla, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını açıkladı.Kayla McBride, yaptığı açıklamada kendisinin, Alina Iagupova'nın, Satou Sabally'nin ve Koç Lapena'nın final maçından 1 gün önce gıda zehirlenmesi yaşadıklarını açıkladı.Kayla McBride, USK Prag ile oynanan EuroLeague yarı final müsabakasının ardından kendisi, Satou Sabally, Alina Yahupova ve Başantrenör Victor Lapena'nın gıda zehirlenmesi geçirdiklerini duyurdu. Final maçından bir gece önce hastaneye gittiklerini açıklayan Kayla, takım arkadaşlarına ve kendisine gelen mesajların artık son bulmasını istedi.