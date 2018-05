Euroleague Final-Four maçları ne zaman? Euroleague Final-Four nerede oynanacak?

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde üst üste 4. kez Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe Doğuş, son yıllardaki yükselişini sürdürüyor.



Sarı-lacivertli takım, başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde son 4 sezonda yakaladığı çıkışla, Avrupa basketbolunda dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.



Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, play-off serilerindeki iyi performansını bu sezon da devam ettirdi ve İspanyol temsilcisi Baskonia'ya sadece bir galibiyet şansı tanıyarak adını son 4'e yazdırdı.



- En fazla galibiyet bu sezon



Fenerbahçe Doğuş, en başarılı normal sezonunu geçirerek Dörtlü Final'e gidiyor.



Sarı-lacivertliler, 2014-2015 ile 2015-2016'da 22'şer, 2016-2017'de ise normal sezon ve play-off'ta toplam 21 galibiyet alarak Dörtlü Final'e gitmişti.



Obradovic'in öğrencileri bu sezon ise 24 galibiyetle Dörtlü Final'in yolunu tuttu. Fenerbahçe Doğuş bu sezon 10 maç yitirdi.



- İlkleri gerçekleştirdi



Fenerbahçe, elde ettiği başarılarla Türk basketbol tarihinde ilkleri yaşattı.



Geçen sezon İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de şampiyonluğa ulaşarak Türk basketbol tarihine geçen sarı-lacivertliler, aynı zamanda bu organizasyonda Türk takımları arasında en fazla Dörtlü Final oynayan ekip olma rekorunu da geliştirdi.



- Obradovic'le play-off'lara damga vuruyor



Fenerbahçe Doğuş, söz konusu süreçte Obradovic yönetiminde play-off maçlarına damga vurdu.



Sarı-lacivertliler, 2014-2015'te Maccabi, 2015-2016'da Real Madrid, 2016-2017'de Panathinaikos Superfoods'a play-off serilerinde galibiyet sevinci yaşatmadı.



Bu 3 rakibini de 3-0'la geçen sarı-lacivertliler, Baskonia'ya ise bir maç kaybetti ve 3-1'le Dörtlü Final'e gitti. Obradovic yönetiminde Fenerbahçe, 13 play-off maçının 12'sini kazanarak etkileyici bir performans sergiledi.



- Yükseliş Obradovic'le başladı



Fenerbahçe'nin Avrupa basketbolundaki yükselişi 2013 yılında başantrenörlüğe Zeljko Obradovic'in gelmesiyle başladı.



Bu organizasyonu biri Fenerbahçe'yle olmak üzere 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan ve Avrupa Ligi yönetimi tarafından "efsane" olarak nitelendirilen Obradovic, sarı-lacivertli takımda 5. sezonunu geçiriyor.



Bu 5 sezonun 4'ünde sarı-lacivertliler, Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda son 4'e kalma başarısını gösterdi.



Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe ilk sezonunda Top 16 turunda elendi. Daha sonra tecrübeli başantrenörün liderliğinde Fenerbahçe, Dörtlü Final'in vazgeçilmez takımı oldu.



- Önce tecrübe, sonra final, en sonunda şampiyonluk



Fenerbahçe geride kalan üç sezonda Dörtlü Final'de adım adım ilerleyerek şampiyonluğa ulaştı.



Türk basketbolunun 13 yıllık Dörtlü Final hasretini 2014-2015 sezonunda dindiren sarı-lacivertliler, Madrid'deki organizasyonda maç kazanamadı ve 4. oldu.



Almanya'nın başkenti Berlin'de 2015-2016 sezonunda düzenlenen Dörtlü Final'de ise Fenerbahçe şampiyonluğun kıyısından döndü. Finale kalarak Türk basketbol tarihinde bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertliler, şampiyonluk mücadelesini Rusya'nın CSKA Moskova takımına uzatmalarda 101-96 kaybetti.



Geçen sezon İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda önce Real Madrid'i geçen sarı-lacivertliler, finalde ise Olympiakos'u 80-64 yenerek Avrupa'nın zirvesine çıktı.



Fenerbahçe Doğuş, son şampiyon olarak katılacağı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki organizasyonda ise unvanını korumak için mücadele edecek.



- Obradovic'in kariyerinde ilk



Fenerbahçe Doğuş Başantrenör Zeljko Obradovic, başarılarla dolu kariyerinde ilk kez çalıştırdığı bir takımı 4 yıl üst üste Dörtlü Final'e taşıdı.



Sırp başantrenör, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos ile 1999-2002, Fenerbahçe ile 2014-2017 yılları arasında 3 sezon üst üste Dörtlü Final'de yer aldı.



Tecrübeli başantrenör, 1993-1994'te Joventut Badalona'yla, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında ise Real Madrid'le son 4'te yer alarak üst üste 3 yıl Dörtlü Final heyecanını iki farklı takımla tatmıştı.



Obradovic, ayrıca Dörtlü Final'de 17. kez yer alarak bu alanda kendisine ait olan rekoru da geliştirdi. Bu kulvarda kariyerinde 23. sezonunu geçiren Sırp başantrenör, Fenerbahçe'yle 4. kez yer alacağı Dörtlü Final'de daha önce Panathinaikos'la 8, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez boy gösterdi.



Geçen sezon Fenerbahçe'yi bu organizasyonda zirveye çıkaran Obradovic, Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör unvanına da sahip.



Euroleague'de çeyrek final serileri bu hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Şimdi ise Google'da Final Four tarihi araştırılıyor. Euroleague'de oynanacak Final Four maçlarının tarihleri, saatleri ve kanalları açıklandı. İşte detaylar.... THY Avrupa Ligi Final Four ilk maçında Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas maçı naklen yayınlanacak.18 Mayıs Cuma günü saat TSİ 18.00 ya da 21.00'de oynanacak maç, beIN Sports 3 ekranında canlı olarak yayınlanacakFenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas maçı 18 Mayıs Cuma günü TSİ 18.00 ya da 21.00'den itibaren beIN Sports 3 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova ve Real Madrid'in kozlarını paylaşacağı Final Four maçları, 18-20 Mayıs tarihlerinde oynanacak.Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris Kaunas ve CSKA Moskoca ile Real Madrid 18 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Kazananlar 20 Mayıs'ta final oynarken kaybedenler de aynı gün üçüncülük maçı yapacak.Stark Arena'da yapılacak organizasyonda yarı final maçları 18 Mayıs Cuma günü TSİ 18.00 ve 21.00'de oynanacak. İlk günün kazananları, 20 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Üçüncülük maçı ise TSİ 17.00'de yapılacak.