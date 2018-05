Euroleague Final-Four maçları hangi kanalda? Euroleague Final Four eşleşmeleri

Euroleague Final-Four maçları hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. THY Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri tamamlandı ve Final Four heyecanı başlayacak. Final Four maçlarında Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris Kaunas ve CSKA Moskova-Real Madrid karşı karşıya gelecek.Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas, CSKA Moskova ve Real Madrid'in kozlarını paylaşacağı Final Four maçları, 18-20 Mayıs tarihlerinde oynanacak.Fenerbahçe Doğuş ile Zalgiris Kaunas ve CSKA Moskoca ile Real Madrid 18 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Kazananlar 20 Mayıs'ta final oynarken kaybedenler de aynı gün üçüncülük maçı yapacak.Stark Arena'da yapılacak organizasyonda yarı final maçları 18 Mayıs Cuma günü TSİ 18.00 ve 21.00'de oynanacak. İlk günün kazananları, 20 Mayıs Pazar günü TSİ 20.00'de şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Üçüncülük maçı ise TSİ 17.00'de yapılacak.