Euroleague Final-Four'da 7 yıllık serimiz bitti

Türk takımlarının, 7 sezonluk Final Four serisi sona erdi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Euroleague Final-Four'da 7 yıllık serimiz bitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mayıs 2023 00:10
THY Euroleague play-off turunda Olympiakos'a seride 3-2 mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun turnuvadan elenmesiyle bir gelenek de sona erdi.

Türk takımlarının THY Euroleague'de 7 sezondur var olduğu Final-four istatistiği sonlanmış oldu. 2015, 2016, 2017 ve 2018'de Final-Four yaşayan Fenerbahçe Beko, 2019'da Anadolu Efes'le birlikte Final-four heyecanı yaşamıştı.

2021 ve 2022 yıllarında ise Anadolu Efes Final-Four macerası yaşayarak ülkemizi temsil etmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery