Euroleague Final-Four'da 7 yıllık serimiz bitti

2015 - Fenerbahçe

2016 - Fenerbahçe

2017 - Fenerbahçe 🏆

2018 - Fenerbahçe

2019 - Anadolu Efes & Fenerbahçe

2021 - Anadolu Efes 🏆

2022 - Anadolu Efes 🏆



Türk takımlarının, 7 sezonluk Final Four serisi sona erdi.



— Sporx (@sporx) May 9, 2023

THY Euroleague play-off turunda Olympiakos'a seride 3-2 mağlup olan Fenerbahçe Beko'nun turnuvadan elenmesiyle bir gelenek de sona erdi.Türk takımlarının THY Euroleague'de 7 sezondur var olduğu Final-four istatistiği sonlanmış oldu. 2015, 2016, 2017 ve 2018'de Final-Four yaşayan Fenerbahçe Beko, 2019'da Anadolu Efes'le birlikte Final-four heyecanı yaşamıştı.2021 ve 2022 yıllarında ise Anadolu Efes Final-Four macerası yaşayarak ülkemizi temsil etmişti.