EuroLeague'den 'NBA Europe' açıklaması

EuroLeague, NBA ve FIBA arasında yürütülen olası "NBA Europe" projesine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim 2025 tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde EuroLeague kulüpleri, NBA yönetimi ve FIBA liderliği arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantı, NBA ve FIBA'nın yeni bir uluslararası kulüp organizasyonu olan NBA Europe'un kurulma olasılığını araştırmak amacıyla yaptığı ortak açıklamanın ardından, son aylarda taraflar arasında düzenlenen ikinci görüşme oldu.EuroLeague, önceki toplantıda NBA ve FIBA'ya bir iş birliği çerçevesi önerisi sunduğunu ancak bu öneriye şu ana kadar anlamlı bir yanıt alınamadığını belirtti. Cenevre'deki son görüşmede "NBA Europe" projesine ilişkin kamuya açık bilgiler dışında ek detay paylaşılmazken, EuroLeague yönetimi, yapıcı diyalog ortamı için NBA'ye ve toplantıya ev sahipliği yapan FIBA'ya teşekkür etti.Açıklamada, tüm tarafların yararına olacak bir iş birliği çerçevesi oluşturma çabalarının süreceği vurgulandı. EuroLeague ayrıca bu hafta başında Barselona'da bir araya gelen kulüp temsilcilerinin de konuyu ele aldığını ve görüşmelere devam etme taahhüdünü yinelediğini ifade etti.EuroLeague, olası bir iş birliği modelinin şu dört temel ilkeye dayanması gerektiğini duyurdu:Herhangi bir girişim, mevcut elit kulüp basketbol yapısındaki kuruluşları ve bireyleri dışlamadan tüm paydaşlara ve Avrupa basketboluna değer katmalıdır.Avrupa basketbolunun gelenekleri, taraftar kitlesi ve benzersiz kimliği korunmalıdır.Yeni oluşumlar, Avrupa basketbolunun yüksek rekabet standartlarını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemelidir.Karar alma süreçlerinde Avrupa basketbolunun çıkarları öncelikli tutulmalı ve yönetim yetkisi Avrupa'da kalmalıdır.EuroLeague Basketball açıklamasını,ifadeleriyle sonlandırdı.