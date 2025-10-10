10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

EuroLeague'den 'NBA Europe' açıklaması

EuroLeague, NBA ve FIBA arasında yürütülen olası "NBA Europe" projesine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Fotoğraf: X.com
EuroLeague'den 'NBA Europe' açıklaması
EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim 2025 tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde EuroLeague kulüpleri, NBA yönetimi ve FIBA liderliği arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantı, NBA ve FIBA'nın yeni bir uluslararası kulüp organizasyonu olan NBA Europe'un kurulma olasılığını araştırmak amacıyla yaptığı ortak açıklamanın ardından, son aylarda taraflar arasında düzenlenen ikinci görüşme oldu.

EuroLeague, önceki toplantıda NBA ve FIBA'ya bir iş birliği çerçevesi önerisi sunduğunu ancak bu öneriye şu ana kadar anlamlı bir yanıt alınamadığını belirtti. Cenevre'deki son görüşmede "NBA Europe" projesine ilişkin kamuya açık bilgiler dışında ek detay paylaşılmazken, EuroLeague yönetimi, yapıcı diyalog ortamı için NBA'ye ve toplantıya ev sahipliği yapan FIBA'ya teşekkür etti.


Açıklamada, tüm tarafların yararına olacak bir iş birliği çerçevesi oluşturma çabalarının süreceği vurgulandı. EuroLeague ayrıca bu hafta başında Barselona'da bir araya gelen kulüp temsilcilerinin de konuyu ele aldığını ve görüşmelere devam etme taahhüdünü yinelediğini ifade etti.

EuroLeague, olası bir iş birliği modelinin şu dört temel ilkeye dayanması gerektiğini duyurdu:

Ortak Fayda: Herhangi bir girişim, mevcut elit kulüp basketbol yapısındaki kuruluşları ve bireyleri dışlamadan tüm paydaşlara ve Avrupa basketboluna değer katmalıdır.

Kültürel Bütünlük: Avrupa basketbolunun gelenekleri, taraftar kitlesi ve benzersiz kimliği korunmalıdır.

Rekabetçi Mükemmellik: Yeni oluşumlar, Avrupa basketbolunun yüksek rekabet standartlarını korumayı ve geliştirmeyi hedeflemelidir.

Avrupa Yönetişimi: Karar alma süreçlerinde Avrupa basketbolunun çıkarları öncelikli tutulmalı ve yönetim yetkisi Avrupa'da kalmalıdır.

EuroLeague Basketball açıklamasını, "Bu ilkelerden taviz vermeden NBA ve FIBA ile yapıcı bir diyalog sürdürme kararlılığımızı yineliyoruz" ifadeleriyle sonlandırdı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
