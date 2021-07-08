EuroLeague'de yılın yöneticisi Alper Yılmaz!

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, THY Avrupa Ligi'nde "yılın yöneticisi" seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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EuroLeague'de yılın yöneticisi Alper Yılmaz!
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08 Temmuz 2021 20:38
Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, THY Avrupa Ligi'nde "yılın yöneticisi" seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ligde yer alan takımların genel menajerlerinin katıldığı oylama sonucunda, Alper Yılmaz'ın "yılın yöneticisi" ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

2005 yılından bu yana verilen ödülün oylamasında, sportif değerler, taraftar deneyimi, pazarlama ve iletişim gibi kategoriler değerlendiriliyor.

THY Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu elde eden Anadolu Efes'te daha önce Ergin Ataman, "yılın başantrenörü" ödülünü almıştı.


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